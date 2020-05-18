«Северный поток — 2» поставит крест на транзитных амбициях Украины и Польши

Ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2», введенные Федеральным сетевым агентством Германии и связанные с так называемым Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, не смогут серьезно повлиять на общий объем прокачки по нему голубого топлива из России из-за особенностей расчета мощности.

В свою очередь, транзитные амбиции Украины и Польши будут окончательно похоронены, как только к СП-1 и СП-2, помимо «Газпрома», будут допущены другие российские производители газа.

Напомним, что согласно Третьему энергопакету, если добывающая компания собирается владеть трубопроводом, по которому в ЕС доставляется ее газ, половина мощности «трубы» должна быть зарезервирована за третьей стороной. Раньше это касалось лишь наземных газопроводов, но новая директива Брюсселя распространила ограничение и на морские коммуникации.

До сих пор считалось, что СП-2 избежит подобных ограничений, как это произошло в случае с «Северным потоком — 1». Однако теперь эти нормы будут распространены на новый газопровод в его завершающей части, на отрезке 12 морских миль у берегов Германии.

50% превращаются в 84%

О положениях новой Газовой директивы ЕС было известно давно, причем прописанное в ней исключение, которое применили к СП-1, касается лишь газопроводов, построенных до 23 мая 2019 года. Таким образом формально оператор СП-2, компания Nord Stream AG, скорее всего не пойдет на прямое обжалование самой директивы. Однако будет настаивать на том, что все инвестиционные решения по ее «трубе» были приняты еще до введения ограничительной меры.

Так или иначе, считать, что ситуация с СП-1 каким-то радикальным способом отличается от положения СП-2, неверно. На протяжении последних лет Евросоюз неоднократно вводил ограничивающие санкции и против СП-1, однако делал это не напрямую, а с помощью запретов на перекачку российского газа через соединительные наземные трубопроводы, примыкающие к первому «потоку», — OPAL и NEL. Эти два немецких газопровода являются продолжением СП-1 и изначально строились исходя из полной мощности морского трубопровода из России.

Поскольку обе «трубы» являются наземными, они попали под действие еще старой редакции Газовой директивы, с которой, собственно, и начались основные ограничения Третьего пакета. Случилось это еще в 2015 году, в момент введения в силу всех лимитирующих мер. С тех пор OPAL и NEL уже несколько раз подвергались блокировкам.

Почему же тогда «Газпром» не построил дополнительные сухопутные газопроводы, которые могли бы раз и навсегда решить проблему с СП-1, обеспечив ему стопроцентную загрузку? Вообще-то построил. Сейчас первый «поток» использует для перекачки газа мощности EUGAL — сухопутного продолжения еще не достроенного СП-2.

Оба «потока» выходят на территорию Германии в одной точке — вблизи закрытой восточногерманской АЭС «Грайфсвальд». В силу этого их наземная инфраструктура общая, и газопроводы могут подстраховывать друг друга в части перераспределения объемов и дальнейшей транспортировки газа, поступающего из России. Нетрудно понять, что новое ограничение ЕС, которое будут стараться распространить на СП-2, в случае двух газопроводов позволит добиться лишь 75%-го ограничения.

Вторая хитрость заложена в самом тексте Газовой директивы. Дело в том, что там говорится о «резервировании 50% мощности газопровода», но не об «ограничении 50% пропускной способности». А вот с мощностью СП-1, да и СП-2 — оба газопровода одинаковы по конструкции — есть определенная хитрость: как и любая техническая система, они построены с запасом. Поэтому их фактическая мощность, с которой СП-1 уже, кстати, работал в 2018 году, составляет 58–60 млрд кубометров в год, а не 55 млрд, как «по паспорту».

Если включить обычный арифметический подсчет, получается, что «50% резервирования», которое по требованию Газовой директивы ЕС просчитывается от паспортной мощности, составляют лишь 27,5 млрд кубометров, или 45% от полной мощности СП-2. При этом качать по нему можно будет 32,5 млрд кубометров.

Если же сложить эту цифру с 60 млрд кубов в год фактической максимальной прокачки по СП-1, то два газопровода вместе обеспечат поставку 92,5 млрд кубометров газа — или 84% от их совместной номинальной мощности в 110 млрд кубометров в год!

Вот почему «Газпром» не спешит с постройкой дополнительных газопроводов, которые должны якобы «расшить» узкое место в немецком Грайфсвальде. Ведь по факту никакого узкого места там не предвидится даже в самом негативном сценарии по будущим ограничениям СП-1 и СП-2.

Когда кризис помогает

Однако у этой трубопроводной «магии» есть и иное — геополитическое — продолжение.

В среднесрочной перспективе пять основных маршрутов «Газпрома»: сухопутные ветки через Украину и Польшу плюс морские газопроводы «Турецкий поток», СП-1 и СП-2 — станут избыточными для транспортировки газа в Европу. Кроме того, на протяжении следующих четырех лет, в ситуации уже запущенного СП-2, не менее 40 млрд кубометров газа надо будет прокачивать через украинский маршрут. При этом в последние годы совокупные продажи «Газпрома» в Европу составляли всего около 200 млрд кубометров.

Как мы уже выяснили, 92,5 млрд кубов можно будет поставлять по «тандему» СП-1 и СП-2 даже при негативном развитии событий. Еще 31,5 млрд гарантировано даст «Турецкий поток», который оказался явно лучше изначального варианта «Южного потока» через Болгарию (ведь тогда правило об «ограничении на отрезке в 12 морских миль», прописанное в новой Газовой директиве ЕС, пытались бы точно так же применить к конечной части ЮП). К слову, номинал ежегодной прокачки через «Турецкий поток» тоже можно смело увеличивать: скорее всего, эта южная морская «труба» обеспечит около 33,5 млрд кубов.

Три морских газопровода, таким образом, закрывают около 126 млрд кубометров ежегодных поставок голубого топлива в Европу. Каким же образом Россия собирается поставлять туда еще 74 млрд кубометров?

Мощность украинской газотранспортной системы в таком аспекте обсуждать бессмысленно. Как можно было убедиться, Россия явно не хочет складывать свои газовые трубы в бездонный карман Украины, так как Киев слишком часто использовал экономический вопрос транзита для геополитического шантажа.

То есть скорее всего никакой позитивной перспективы у будущих поставок «Газпрома» через Украину нет: этот маршрут будет ограничен теми самыми 40 млрд кубометров газа, которые Киев смог выклянчить для своей ГТС. Газ пойдет в сопредельные Венгрию, Словакию и Румынию — просто потому что через Украину такая прокачка короче и выгоднее. Насколько такой сценарий является «перемогой», легко понять, вспомнив, что транзитная мощность ГТС Украины составляет 175 млрд кубометров в год.

Второй, польский маршрут через газопровод «Ямал—Европа», как и в случае с СП-1 и СП-2, тоже имеет свою «магию». При номинальной мощности газопровода в 32,9 млрд кубов он в 2013 году показал устойчивую работу на мощности 34,7 млрд.

Так что же получается, «Газпром» будет постоянно качать 35 млрд кубометров через Польшу и еще 40 млрд кубометров через Украину, и этого ему будет впритык хватать, чтобы закрыть европейское направление? Не совсем так.

Обратим внимание на нынешнее состояние газового рынка. Ситуация на нем остается напряженной из-за мирового коронавирусного кризиса, да еще газовые хранилища в ЕС так и не опустели после теплой зимы. И хотя спрос на голубое топливо просел чуть меньше нефтяного, ни о каких 200-миллиардных поставках в Европу речи уже не идет. Даже ультраоптимистические прогнозы говорят максимум о 180–190 млрд кубометров в текущем году.

Присосавшиеся к «трубе»

Но парадоксальным образом такое состояние рынка и недавний «транзитный шантаж» со стороны Украины, который привел к резервированию прокачки газа на пятилетний срок, оказались на руку российскому монополисту. Главной пострадавшей оказалась… Польша.

В надежде заработать на транзите Варшава в этом году решила вслед за Киевом добиться пересмотра истекшего во II квартале транзитного контракта с «Газпромом», касавшегося польского участка газопровода «Ямал—Европа». Но в ситуации сжатия рынка и наличия еще трех, а с пуском СП-2 — четырех альтернативных маршрутов, шантаж Польши на своем транзитном направлении оказался очень смешным. «Газпром» просто проигнорировал непомерные требования панов, и тем пришлось забронировать российские объемы транзита.

Так что даже в текущей ситуации геополитические амбиции Киева и Варшавы работают не против Москвы, а в их собственном противостоянии. Оно все более напоминает драку за российский транзит, причем драку без правил, «с фигой в кармане» в адрес соседа, в которой Россия, получается, очень жестко стравила Украину с Польшей.

Но в запасе у нашей стране есть еще один шаг, который действительно может стать поворотным моментом на рынке. Это допуск независимых российских газовых компаний к экспортной трубе.

Напомним, что требование Газовой директивы ЕС будет ограничивать прокачку по СП-2 только в том случае, если трубу станет монопольно использовать один лишь «Газпром». Но сегодня у компании гораздо меньше доводов для продолжения своей экспортной монополии, чем еще с десяток лет назад. Так что, как видится, допуск других российских производителей газа к экспортной трубе — лишь вопрос времени.

И вот тогда Польше и Украине точно не позавидуешь. Дополнительные 27,5 млрд кубометров ежегодных поставок газа по СП-2, да еще в условиях, когда не удастся традиционно обвинять «Газпром» в монополизме, окончательно похоронят транзитные амбиции Варшавы и Киева, присосавшихся к российской «трубе».