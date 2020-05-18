Депутат Федоров о скандале с премией Немцова: Одни воры отсекают других от кормушки

Федеральное агентство новостей уже сообщало, что «Новая газета» в очередной раз оскандалилась, на этот раз с голосованием на премию имени Бориса Немцова. «Новая» предоставила свой сайт для онлайн-голосования, а по его завершении вынуждена была выступить с заявлением о возможных накрутках голосов. ФАН первым указал на откровенные накрутки и попытки махинаций при голосовании.

Уже известно, что результаты, согласно которым в лидеры вырвалась экс-сотрудница «Новой газеты», будут аннулированы, а Фонд имени Бориса Немцова, выделяющий на премию по десять тысяч евро ежегодно, видимо, будет искать других партнеров — менее одиозных и коррумпированных.

Премия и ее хозяева

«Фонд Бориса Немцова за свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom) был основан в Германии в ноябре 2015 года, через полгода после убийства политика. Основателем фонда стала Жанна Немцова — старшая дочь Бориса Немцова.

Согласно данным портала «Мягкая сила», Фонд имени Бориса Немцова финансируется Европейским фондом в поддержку демократии (EED), который курируют агенты влияния США в ЕС. В руководство фонда входят экс-посол США в России Майкл Макфол, беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также имеющий российское и британское гражданство журналист Владимир Кара-Мурза (в настоящее время, предположительно, проживает в США).

Ежегодно фонд награждает десятью тысячами евро одного человека за «исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека» (так говорится на сайте организации).

В прошлом году десять тысяч евро получила ростовская активистка Анастасия Шевченко, находящаяся под домашним арестом в связи с уголовным преследованием; ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией — «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Что из себя представляет «жертва режима» Анастасия Шевченко, читайте в расследовании колумниста ФАН Вадима Манукяна. Опубликованы первая, вторая и третья части расследования, а также интервью с экс-пиарщиком Ходорковского о финансовой деятельности беглого олигарха в России.

Что-то пошло не так

В предыдущие годы голосование на премию Немцова проходило относительно спокойно. О «качестве» выбранного лауреата можно спорить, но, слава богу, обходилось без публичных скандалов.

Но на этот раз что-то пошло не так. Оказалось, манипулировать голосами очень просто: достаточно использовать специальные программы для накруток. Пример показал шоу-бизнес — подобная практика привела к громкому скандалу и аннулированию прошлогодних результатов голосования на проекте «Голос. Дети». История сопровождалась огромными репутационными потерями для всех, кто был вовлечен в конфликт.

Однако тот скандал, видимо, никого ничему не научил. Среди либералов нашлось немало желающих любой ценой протолкнуть своего в качестве «смелого человека, защищающего свободу». (На сайте «Новой газеты» основная задача премии сформулирована так: «Напомнить обществу, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу»).

Но получилось, как получилось. 11 мая «Новая газета» сообщила о завершении голосования и о его результатах.

Наибольшее количество голосов набрали:

— фотограф и общественная деятельница Виктория Ивлева, долгое время сотрудничающая с «Новой газетой» — 42,9%; — арестованная фигурантка дела о применении насилия к полицейским в Ингушетии Зарифа Саутиева — 30,65%; — находящийся на действительной военной службе Руслан Шаведдинов, сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального (ФБК — признан иностранным агентом) — 11,68%; — отбывающий наказание за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий Константин Котов — 3,06%; — юрист ФБК Любовь Соболь — 2,61%.

Анализ результатов выявил как минимум две группы «интересантов». Первая группа — интернет-пользователи из кавказского региона, в основном, из Ингушетии, что позволило заподозрить накрутки в пользу Зарифы Саутиевой.

Вторая группа «интересантов» с подозрительной активностью была из Москвы и Московской области, и кого именно она продвигала в качестве претендента на премию, организаторы голосования затруднились (или постеснялись) сказать.

Вся эта свистопляска крайне не понравилась кураторам премии, и Фонд имени Бориса Немцова выступил с соответствующим заявлением, назвав голосование манипулятивным и отказавшись признавать его результаты.

«Совет фонда и учредители выберут победителя из лонг-листа», — говорится в заявлении организации.

По неофициальным данным, в дальнейшем «Новая газета» будет отстранена от организации голосования по премии Бориса Немцова, и фонд выберет себе другую онлайн-площадку.

Евгений Федоров: Одни воры отсекают других воров от кормушки

Весьма прозаически оценивает эту историю депутат Госдумы Евгений Федоров. По мнению парламентария, подоплека скандала очень проста: всеми участниками руководил исключительно денежный интерес.

«Мы же понимаем, что вся история с премией Немцова — это просто история с отмыванием иностранных денег, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — То есть 90% там — это просто воровство. Собственно, люди, которые все это организовали, никогда не отличались особой порядочностью, и все это знают».

А тут возник удобный предлог по-новому поделить деньги, вкачиваемые Западом в фонд имени Немцова, уверен собеседник ФАН.

«Американцы закачивают в Россию миллиарды долларов, миллиарды! А результаты, как мы видим, очень незначительны, — говорит Федоров. — После того, как мы внесли поправки (я лично в этом участвовал) в закон об иностранных агентах, кое-что изменилось. За счет этого закона мы перекрыли возможности контролируемого официального финансирования [российской оппозиции из-за рубежа] — с бухгалтерией, с аудитами, проводками, отчетами. В результате США [при финансировании российской оппозиции] перешли на наличные деньги, на кэш. Естественно, там никаких отчетов практически нет: ну, расписки какие-то напишут, куда-то в сейф в посольстве положат, и все».

Отсутствие мало-мальски нормальной отчетности привело к массовому разворовыванию оппозицией западных денег, говорит депутат ГД.

«Реальных отчетов нет, поэтому там 90% воруют, если не все 100%. И с фондом Немцова такая же история. В некоторых случаях, когда это делается наиболее нагло, то есть, даже не нагло, а когда воруют не те, кому разрешили воровать, возникают публичные скандалы. Ведь срывается цепочка воровства, созданная организаторами. Соответственно, им нет обратного отката, или их люди не имеют возможности доступа ко всем деньгам. В этом случае они устраивают скандалы. Одни воры отсекают других воров от кормушки, вот и все. Именно это и произошло в данном случае», — резюмировал Евгений Федоров.

Привычный антураж

Скандалы для «Новой газеты» — давно привычный антураж. До позора с премией Немцова издание оскандалилось античеченской кампанией и спекуляциями на теме коронавируса. За фейки относительно количества заболевших в Чеченской республике 15 апреля Роскомнадзор распорядился заблокировать статью журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло».

Статья была заблокирована за публикацию «недостоверной общественно значимой информации, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».

ФАН неоднократно публиковал расследования относительно многолетнего тесного сотрудничества журналистов «Новой газеты» (в частности, Дениса Короткова) с террористами, в том числе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

Руководитель издания Дмитрий Муратов стал фигурантом расследования ФАН о многомиллионных коррупционных схемах, при помощи которых «Новая газета» много лет осуществляет свою деятельность.

Отметим, скандальная репутация тянется за изданием с 1990-х годов, и, похоже, этой веревочке виться осталось недолго: власти всерьез взялись за распространителей фейков, прикрывающихся разговорами о «свободе слова».

1 Организация запрещена на территории РФ.