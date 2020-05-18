Мартынов объяснил, как решить проблему с выплатами надбавок медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал приоритетом властей своевременные дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, и потребовал немедленно реагировать на жалобы врачей, не получивших обещанные президентом деньги. По мнению политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, пандемия COVID-19 выявила главную проблему российской системы здравоохранения, которую на самом деле очень просто решить.

«То, что происходит, — это абсолютное свинство. По-другому это невозможно назвать, — сказал Алексей Мартынов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», где обсуждались нарушения прав медицинских работников, которым полагаются стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом, но они их не получили из-за бюрократических проволочек и прочих проблем.

Политолог считает, что причина этого «свинства» кроется в самой системе здравоохранения.

«Я прекрасно понимаю, что такова система. Но с другой стороны, вся страна слышала президента, все врачи слышали, все граждане слышали, даже кто-то аплодировал — слава богу, наконец-то! И что? Абсолютно позитивная вещь такими усердными стараниями превращена в абсолютно негативную. Как так можно себя вести?» — возмутился Мартынов.

По его мнению, из сложившейся ситуации с невыплатой медикам обещанных надбавок нужно сделать конкретный вывод.

«Система здравоохранения, поделенная на все регионы, не работает. Давайте представим себе, что Минобороны поделят на все регионы, и в каждом регионе будет своя маленькая армия. Это же бред! Я к тому, что из этой пандемии мы должны извлечь определенные уроки. И один из уроков заключается в том, что система здравоохранения должна быть централизована, и подобные выплаты должны производиться напрямую. То есть у Минздрава на учете должны состоять все врачи, медсестры, санитары и так далее. Это же простая вещь. Вот выделенные деньги, вот прямая выплата пошла. Что тут сложного? Это не бином Ньютона», — заявил Алексей Мартынов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал «пандемией невыплат» ситуацию с российскими медиками, не получившими полагающихся им надбавок за борьбу с COVID-19 и призвал использовать в Минздраве опыт Минобороны.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин распорядился в течение трех месяцев выплачивать медикам, работающим с коронавирусными больными, надбавки. Врачам положена доплата в размере 80 тысяч в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — по 50 тысяч, младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей.

Однако далеко не все регионы выполнили поручение президента, что вызвало справедливую критику с его стороны. Завтра, 19 мая, президент проведет совещание по вопросу выплат медикам, на котором региональные чиновники отчитаются, как выполнили требования Путина и какие проблемы помешали им сделать это в установленный срок.