Москва, 18 мая. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил российскую принадлежность Крыма, заявив, что через некоторое время территории возвращаются на свою настоящую родину, заявил политолог Владимир Корнилов.

Разумков в эфире «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) заявил, что в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины. Однако, по его мнению, полуостров может вновь стать частью Украины, но для этого, по его словам, Украине нужно стать лучше России. При этом, добавил Разумков, Киев должен продолжить использовать старые методы против РФ — международное давление и экономические меры.

Кроме того, украинский политик утверждает, что якобы «мировая история» указывает на то, что спустя некоторое время территории возвращаются на свою законную родину.

«Как показывает мировая история, история сегодняшней Европы, проходит лет 5-10-20, сколько будет необходимо лет, но территории снова возвращаются к тем государствам, которым они действительно принадлежат», — сказал спикер Рады.

Корнилов, комментируя слова Разумкова, считает, что спикер Верховной рады фактически признал справедливость воссоединения Крыма с Россией.

«Молодец! Вот и подтвердил российскую принадлежность Крыма! Он ведь уже вернулся в свое государство! Очередь за Донбассом. Или Разумков всю Украину имел в виду?» — приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.