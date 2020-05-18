Мишустин назвал выплату надбавок медикам абсолютным приоритетом властей

Москва, 18 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал своевременную выплату денежных компенсаций медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, абсолютным приоритетом властей.

«Выполнение обязательств перед ними — это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений», — заявил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что во вторник президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросу допвыплат. К совещанию все замечания главы государства по выплатам, сделанные 15 мая, должны быть устранены, заявил Мишустин.

По словам Мишустина, в регионах стали по-своему трактовать поручения президента и решения правительства: при получении выплат стали считать смены и часы.

«Мало того что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента — людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками», — отметил Мишустин.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты медикам, лечащим больных с коронавирусом. Глава государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Также президент РФ подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат врачам за работу с больными COVID-19, и сообщил о предоставлении дополнительных страховых выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

На совещании 11 мая глава государства сообщил, что выплаты за апрель должны быть произведены до 15 мая. Однако к 9 мая выплаты были осуществлены только в 56 субъектах РФ.

Мишустин поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращений медиков. Он добавил, что ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться.