Москва, 18 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что коронавирус мог бы стать «идеальным оружием».

«Коронавирус не является искусственным вирусом, но он мог бы стать «идеальным оружием». В основном он поражает пожилых людей, из чего следует, что он бы мог стать идеальным оружием для смены руководства, не только политического. Президент любой компании, любой премьер-министр, это как правило немолодые люди. При этом как показывает практика, никто не может уберечься от коронавируса», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.https://riafan.ru/uploads/2020/05/18/orig-1589808598Pvjrn8BiRH9ebXHbVYkqFUQzU0kDCYkTDDNR4mMK.jpeg