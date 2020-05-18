МЧС: Самоизоляция не привела к росту числа пожаров в жилых домах

Москва, 18 мая. Полтора месяца самоизоляции не спровоцировали рост техногенных пожаров в жилых домах. В ответ на запрос Федерального агентства новостей в МЧС России сообщили, что с начала 2020 года количество техногенных пожаров, в том числе в жилых помещениях, уменьшилось на 15%. В огне погибло на 12% меньше людей, а смертность среди детей при пожарах сократилась на 27%.

Ранее в ведомстве в ответ на запрос ФАН рассказали, что в перечень объектов повышенного внимания надзорных органов МЧС России входят учреждения социальной сферы, где люди находятся круглосуточно. На учете у министерства значатся 1750 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров (при наличии отделений временного (постоянного) проживания).

Что касается срочных вызовов при пожарах в жилых домах и на других объектах, то «силы и средства ведомства готовы к действиям по предназначению», — заверили в МЧС России.

Добавим, что российские спасатели настроены на долгий пожароопасный сезон, — первые очаги возгораний были зафиксированы уже в феврале. Сейчас в МЧС России особенно внимательно следят за ситуацией на территории Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, юга Красноярского края, Республик Бурятия, Тыва и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Амурской, а также Воронежской и Ростовской областей. Лето 2020 года прогнозируют жаркое, возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Также спасатели предупреждают о возможных аномалиях в южных регионах Европейской части России: там стоит ожидать увеличение количества смерчей, ливней, градов и шквалов.