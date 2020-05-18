Экономисты спрогнозировали поведение рубля в ближайшие месяцы

Национальная валюта ближайшую неделю по-прежнему будет находиться в диапазоне 73-76 руб. в паре с долларом. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Рубль растет

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.07 по московскому времени снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб.

В понедельник, 18 мая, на фоне сокращения добычи нефть дорожает и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с новым типом коронавируса, нет.

Влияние на рубль

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов отметил, что рубль растет на фоне общего оптимизма и возвращения аппетита к риску. Особенно в связи с комментарием главы ФРС Джерома Пауэлла об уверенности в постепенном восстановлении экономики во второй половине года, если не случится второй волны коронавируса. Смягчение карантинных мер и возобновление производств поддерживает нефтяные котировки, а те в свою очередь — рубль.

«На такой волне оптимизма российский рубль может укрепиться до 70-71 руб. за доллар. Но это быстро может смениться волной негатива в случае второй волны пандемии коронавируса. Ведь ограничения в этом случае могут быть более длительными и жесткими. Другая причина ослабления может быть вызвана данными восстановления мировой экономики, которые могут оказаться ниже ожиданий. Вследствие этого российская валюта может развернуться в сторону 75 руб. за доллар», — резюмировал Вячеслав Абрамов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что эта неделя последняя перед периодом налоговых выплат за май, что оказывает поддержку отечественной валюте. Также на стабильность рубля влияют растущие нефтяные котировки. Ближайшую неделю национальная валюта по-прежнему будет находиться в диапазоне 73-76 руб. в паре с долларом.

«Однако в дальнейшем динамика экспорта, который сокращается, и импорта, который на фоне ограничений не дает уходить валюте за рубеж в качестве оплаты за товары, будет складываться не в пользу рубля. Экспорт по-прежнему расти сильными темпами не будет. Это в первую очередь касается нефти, газа и нефтепродуктов, так как спрос пока не восстановился. А импорт после снятия карантина в ряде стран и в России начнет расти, что означает сокращение валютных средств в стране. И потому возможно, что к концу мая или в начале июня рубль будет постепенно ослабляться и достигнет порога 80 руб. за доллар», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.