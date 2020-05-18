27 регионов страны готовы к постепенному снятию ограничений. ФАН-ТВ

27 российских регионов готовы к постепенному смягчению режима ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что прирост заболеваемости COVID-19 в некоторых субъектах России очень низкий. А также Мишустин отметил, что его удалось остановить в целом по стране.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы, и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — отметил Мишустин.

Наша страна по-прежнему остается лидером по числу проводимых тестов на коронавирусную инфекцию, масштабы тестирования постоянно увеличиваются.

«Россия занимает лидирующие позиции по количеству проводимых тестов. И мы планомерно наращиваем масштабы такого тестирования по всей стране, чтобы выявить инфекцию на ранних стадиях и предотвратить тяжелые последствия», — подчеркнул председатель правительства.

Премьер добавил, что несмотря на снятие ограничений в некоторых регионах, санитарные службы должны следить за эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить нового распространения COVID-19.