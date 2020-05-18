Названы промежуточные итоги испытаний нового лекарства от коронавируса в России

Москва, 18 мая. Первые результаты испытаний лекарств против коронавируса в России показали свою эффективность. Речь, в частности, идет о препарате фавипиравир.

О том, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований этого лекарства, глава ведомства Михаил Мурашко объявил еще в конце апреля, но название препарата тогда не уточнил. По данным KP.RU, испытания проходил именно фавипиравир. Разработка изначально принадлежала японским специалистам.

Когда срок патента на действующее вещество истек, право разрабатывать собственную технологию производства фавипиравира получила любая фармакологическая компания. По данным Мурашко, в настоящее время тестирование лекарства против COVID-19 идет сразу в нескольких странах мира.

В России клинические исследования проводят по «золотым правилам» доказательной медицины, по их итогам станет понятно, способен ли фавипиравир действительно улучшить состояние пациентов с коронавирусной инфекцией.

Промежуточные результаты говорят о том, что у 60% из 40 человек, которым давали фавипиравир, уже через пять дней тест на коронавирус был отрицательным. Таким образом, выздоровление у них наступило в два раза быстрее, чем у тех, кого лечили другими средствами.

Исследования финансируют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». Они открыли совместное предприятие для выпуска фавипиравира в РФ. Организаторы клинических исследований уточнили, что в КИ участвуют 6 медицинских центров в разных городах России. В общей сложности исследования охватят 330 пациентов с коронавирусом в 30 центрах в 8 регионах РФ.

При успешном завершении исследований по прогнозу производителей регистрационное удостоверение для применения фавипиравира можно будет получить в конце мая и тогда же начать поставлять лекарство в аптеки и больницы.

Как сообщалось ранее, борьба с коронавирусом в России и, в частности, тема выплат врачам, работающим с COVID-пациентами, 19 мая будут обсуждаться на большом совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на стимулирующие выплаты врачам, работающим с больными с COVID-19, в мае было выделено 22 млрд рублей. Он подчеркнул, что доведение денег до медиков является абсолютным приоритетом для властей всех уровней и руководителей всех медучреждений.

Мишустин добавил, что задержки с выплатами просто недопустимы и распорядился начать их начисление за текущий месяц. Он также потребовал прекратить рассчитывать надбавки в зависимости от количества отработанных смен, поскольку согласно новым правилам, компенсации начисляются за сам факт работы с больными COVID-19.

Напомним, по последним данным в России с начала эпидемии зарегистрировано 290 678 случаев COVID-19. 70 209 человек выздоровели, 2 722 скончались.