Москва, 18 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал две странные особенности коронавирусной инфекции.

«У коронавируса есть две странные особенности. Это один из немногих вирусов, который становится опасным для окружающих в доклинический период, когда инфицированный человек ничего не ощущает. Второй особенностью коронавируса является тот факт, что он в основном поражает пожилых людей», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек умерли. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.