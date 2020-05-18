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Глава Дагестана опроверг слухи о сокрытии количества смертей пациентов с коронавирусом

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Глава Дагестана опроверг слухи о сокрытии количества смертей пациентов с коронавирусом

Москва, 18 мая. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике не скрывают количество смертей пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 89 – за последние сутки. За весь период скончались 29 пациентов с коронавирусом.

Васильев назвал большим достижением тот факт, что в Интернете любой человек может высказать свое мнение, но рассуждения предполагают ответственность и знания.

«У нас были вопросы в республике, и мне задавали их: «Вы скрываете количество смертей». Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем. Мы называем все как есть», — заявил Васильев на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Васильев отметил, что в 2018 году от болезней органов дыхания скончались 1374 человека, в 2019 – 1368 человек. По словам пульмонологов, значительное число пациентов погибают из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Глава региона подчеркнул, что выявить точную причину смерти – пневмония, коронавирус или другие заболевания – не так легко.

«И когда кто-то у нас в стране и за рубежом говорит: «Вы скрываете». То здесь просто не получится так легко и просто разделить… Нам предстоит все это проанализировать», — добавил Васильев.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей. Число жителей региона с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.

Глава Дагестана опроверг слухи о сокрытии количества смертей пациентов с коронавирусом

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