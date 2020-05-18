Глава Дагестана опроверг слухи о сокрытии количества смертей пациентов с коронавирусом

Москва, 18 мая. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что в республике не скрывают количество смертей пациентов с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 89 – за последние сутки. За весь период скончались 29 пациентов с коронавирусом.

Васильев назвал большим достижением тот факт, что в Интернете любой человек может высказать свое мнение, но рассуждения предполагают ответственность и знания.

«У нас были вопросы в республике, и мне задавали их: «Вы скрываете количество смертей». Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем. Мы называем все как есть», — заявил Васильев на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Васильев отметил, что в 2018 году от болезней органов дыхания скончались 1374 человека, в 2019 – 1368 человек. По словам пульмонологов, значительное число пациентов погибают из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Глава региона подчеркнул, что выявить точную причину смерти – пневмония, коронавирус или другие заболевания – не так легко.

«И когда кто-то у нас в стране и за рубежом говорит: «Вы скрываете». То здесь просто не получится так легко и просто разделить… Нам предстоит все это проанализировать», — добавил Васильев.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей. Число жителей региона с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.