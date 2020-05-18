Церетели рассказал, как отличить современное искусство от профанации

Санкт-Петербург, 18 мая. Российским музеям нужно привыкать к современному искусству и понимать его, уверен директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. Своим мнением он поделился в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
По словам Церетели, в мире уже сформировалось экспертное сообщество, которое может отличить предмет искусства от профанации, и настоящие современные художники имеют право выставляться в главных музеях страны.
«Для этого есть профессиональные искусствоведы, научные отделы — им помогают насмотренность и образование. Современное искусство, можно сказать, родилось в нашей стране — и Малевич, и Кандинский, и Марк Шагал. Это все-таки отображение сегодняшней реальности: есть перформанс, есть эпатаж, но время все расценит. Я бы посоветовал нашим музеям, в том числе и Третьяковской галерее, привыкать к искусству, которое является настоящим и прекрасным», — подчеркнул он.
Директор Московского музея современного искусства раскритиковал политических активистов, проводящих акции в музеях.
«Безусловно, главное — это, конечно, просвещение. Я за то, чтобы в школах и в институтах учащиеся посещали музеи и выставки. Но если ты нарушаешь законодательство Российской Федерации, это должно караться законом. Никто не имеет прав прийти и уничтожить государственное наследие Российской Федерации. Насилие над чем бы то ни было — это неуважение к истории», — сказал Церетели.