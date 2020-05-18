Путин проведет 19 мая совещание о выплатах медикам

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросу выплаты стимулирующих надбавок медикам, сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Он призвал ответственных лиц тщательно подготовиться к докладу главе государства.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания должны быть устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин на совещании.

Он также обратился к профильным вице-премьерам и министрам с просьбой тщательно подготовиться к докладу российскому лидеру.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании 11 мая глава государства сообщил, что выплаты за апрель должны быть произведены до 15 мая.