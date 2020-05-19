Шахназаров предложил покончить с пиратством в Сети для спасения кинематографа России

С конца марта на карантин были закрыты все музеи, театры и кинотеатры в России, а на время самоизоляции самым популярным времяпровождением россиян стал просмотр в Интернете фильмов и сериалов. Кто-то платит за это деньги, а кто-то незаконно копирует и распространяет фильмы с помощью торрент-трекеров.

Из-за пандемии коронавируса кинематограф, как и многие другие сферы экономики РФ, несет большие убытки и без государственной поддержки попросту не выживет, считают эксперты Федерального агентства новостей. Они назвали меры, которые могут спасти отечественный кинобизнес, среди которых — борьба с видеопиратством в Сети.

«Прокатчики сильно пострадают»

Знаменитый советский и российский режиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров уверен, что из-за COVID-19 отечественный кинобизнес оказался в очень тяжелой ситуации и что выйти из нее без потерь точно не удастся.

«Мы перешли на режим нерабочей недели, — отметил народный артист РФ, имея в виду киностудию «Мосфильм», генеральным директором и главой правления которой он является. — У нас, правда, остались еще съемки ТВ-программ, тех, что выходят в прямом эфире. Потому что понятно — их необходимо поддерживать. Хотя это немного, конечно».

Собеседник ФАН признался: хотя ведущему кинопредприятию страны сейчас полегче, чем остальным коллегам по цеху, в целом о доходах «Мосфильма» в это нелегкое время говорить не приходится.

«Мы это выдержим, — заверил Шахназаров. — Поскольку у нас имеется своя определенная подушка безопасности. Мы никого не увольняем, так же выплачиваем всем зарплату. И в таком состоянии можем быть достаточно долго. Но думаю, что «Мосфильм» в этом смысле — исключение. У других киноорганизаций вряд ли она (подушка безопасности. — Прим. ФАН) есть».

Российские кинокомпании после принятия государством различных ограничительных мер по нераспространению COVID-19 уже находятся в тяжелом состоянии, подчеркнул режиссер. Но самый серьезный удар нанесен, как и ожидалось, по прокатчикам.

«Они очень сильно пострадают, — отметил Шахназаров. — Исходя из того, как развивается ситуация, думаю, что кинотеатры не скоро еще начнут работать. Их откроют последними, учитывая, что это места, как говорится, скопления трудящихся. Вот когда мы уже увидим ноль зараженных... Но это будет не скоро».

В Министерстве культуры Федеральному агентству новостей заявили, что возобновление работы кинотеатров возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер в стране.

«Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров, — говорится в сообщении. — Однако стоит учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти субъектов РФ».

При этом доснимать и даже снимать фильмы, в принципе, можно и сейчас, свидетельствует Шахназаров. По его мнению, полностью этот процесс вернется в привычное русло не завтра и даже не послезавтра, но все-таки гораздо раньше, чем откроются кинотеатры.

Так, глава PR-дирекции Фонда кино Светлана Бриллиантова заверила ФАН, что у них нет официальной информации от кинокомпаний о том, что у кого-то приостановлены съемки.

«Пока что никто не присылал, — сказала она. — Мы бы знали об этом. Если компании, которые получают поддержку в Фонде кино, не проинформировали нас, тогда другое дело. Многие могли уйти работать в студии. Аниматоров, например, рассадили всех по домам».

Минкультуры России продолжает работу с регионами по возобновлению киносъемочной деятельности. Для этого направлены письма в адрес их руководителей с просьбой проинформировать о возможных сроках возвращения к созданию фильмов на территории отдельно взятого субъекта РФ.

«При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — пояснили в ведомстве.

«Пора покончить с видеопиратством»

Если говорить о российской киноиндустрии в целом, то она и так вся дотационная, напомнил Шахназаров. По мнению режиссера, больше проблем отечественному кинематографу приносит не пандемия коронавирусной инфекции, а видеопиратство, и сейчас — наиболее подходящее время для того, чтобы раз и навсегда искоренить его.

«Самые действенные меры, которые может предпринять правительство, и о них, к сожалению, мало говорят, — это покончить с пиратством в Интернете, — заявил собеседник ФАН. — Это единственно правильное сейчас решение. Потому что Интернет — именно то место, где кино может реально зарабатывать. Этот рынок очень бурно растет».

Режиссер считает, что Всемирная сеть могла бы в текущей ситуации компенсировать те материальные потери, которые несут киношники при отсутствии работы кинотеатров, путем отчисления определенной части денег за показ того или иного фильма. Никто же не будет спорить с тем, что на самоизоляции самым популярным времяпровождением россиян был просмотр в Интернете кинокартин и сериалов. Но кто-то платит за это деньги, а кто-то просто «по-пиратски» скачивает фильмы на торрент-сайтах.

«В российском сегменте Интернета пиратство цветет пышным цветом, — посетовал глава «Мосфильма». — Пока это не прекратится, проблематично [взять оттуда какие-то деньги]. Нам надо сделать так, как в других странах, где пиратство назвали тяжелейшим преступлением и сумели со всем этим справиться».

В России никакой ответственности «пираты» не несут, свидетельствует народный артист РФ. Но если сейчас всерьез взяться за дело, то появится отличная возможность не только реально помочь киноиндустрии, но и даже спасти ее. В этом случае можно будет ориентироваться на весь рынок и что-то возвращать киношникам в то время, когда не работают кинотеатры.

По мнению Шахназарова, России есть куда стремиться в плане борьбы с видеопиратами, но пока ситуация развивается совсем неблагоприятно…

«Мы можем просто потерять целый год»

То, что кинематографическая отрасль находится в тяжелом положении, в особенности кинотеатры, отметил в беседе с ФАН и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

«Многие из них, вероятно, обанкротятся, — предположил он. — Также мы видим, что не запускаются новые проекты. Соответственно, нельзя ничего планировать. Съемки — все-таки дело дорогостоящее, да и на подготовку к ним тоже надо тратить немалые деньги».

Неудивительно, что тратить средства именно сейчас никто не будет, так как точно неясно, когда будут сняты все ограничительные меры по COVID-19, отметил собеседник ФАН.

«К тому же съемочный процесс всегда связан с тем, что на площадке присутствует большое количество людей, — добавил Малышев. — Даже если ограничения начнут снимать поэтапно, не факт еще, что сразу же можно будет собираться по 100–150 человек на съемочной площадке».

Не обошел стороной кризис и кинофестивали, сообщил Малышев. Все они были перенесены на неопределенный срок, проходят в режиме онлайн или вообще отменены.

Для многих кино- и телепроектов фестивальное продвижение играет серьезную роль, особенно с точки зрения международных продаж, поэтому отсутствие таких мероприятий негативно влияет на общую картину в сфере, считает эксперт.

«Никто не зарабатывает на продажах фильмов в другие страны, например во время традиционных кинорынков. Так что сейчас мы в достаточно тяжелом кризисе, — признался собеседник ФАН. — Вопрос в том, сколько времени займут все эти ограничения у нас, да и вообще в мире. Если речь идет, предположим, об одном или о полутора месяцах, это одна история, а если больше, то мы можем просто потерять целый год».

Говоря о возможных мерах поддержки киноиндустрии, Малышев отметил, что уже слышал об обращениях, направленных главе правительства РФ Михаилу Мишустину, по крайней мере со стороны продюсеров.

«По-моему, было еще и обращение от владельцев кинотеатров, — добавил бывший исполнительный директор Фонда кино. — По их мнению, кинопроизводство тоже должно рассчитывать на какие-то меры поддержки».

На этот счет в Минкультуры России ФАН заверили, что все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы «в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года».

«Работа над документом будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон», — заключили в ведомстве.

По мнению Карена Шахназарова, существенную помощь отрасли оказало бы снижение налогов или предоставление определенных преференций в процессе их оплаты, а также дотации.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, в котором в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19, была внесена и «деятельность в области демонстрации кинофильмов». Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, кинотеатры, а также кафе откроются в столице в последнюю очередь.