Актер из «Мосгаза» Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала

Москва, 18 мая. Актер Максим Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала «Мосгаз» и объяснил, почему картина полюбилась зрителям.

По мнению артиста, сериал стал успешным у зрителей благодаря «определенной фактуре, типажам актеров, работе художников-постановщиков». Помимо сюжета и грамотной драматургии, люди обращают внимание на детали, которые делают общую картину и создают настроение, подчеркнул Дромашко.

Более того, в сериале показано то время, которое большинство зрителей могут еще помнить сами, указал актер. И для них, как он считает, это время — период беззаботной молодости или даже детства.

По словам актера, вплетение современных принципов построения детектива в такую историческую ткань само по себе создает нечто уникальное. Особенность «Мосгаза» заключается в том, что в нем истории продолжений не становятся хуже в отличие от большинства популярных франшиз, указал Дромашко. Поэтому ожиданий от седьмого сезона популярного сериала у актера не меньше.

«Вроде бы простая криминальная сводка того времени, но поскольку она обстряпана вот этими вот историческими штуками, костюмами, гримом, определенной игрой актеров. Особенно определенной органикой [Андрея] Смолякова — у него настоящий образ героя того времени. Я думаю, что будет интересно, потому что такой хороший задел и благодатный материал. Хотя сохранит ли режиссер вот эту стилистику, вот эту атмосферу, станет понятно только после того, как мы увидим уже смонтированную историю», — сказал Дромашко в беседе с iReactor.

Первый канал анонсировал продолжение популярного сериала о талантливом сыщике Иване Черкасове. Дата выхода серий пока не уточняется, однако, по словам Дромашко, из-за пандемии коронавируса окончание съемок перенесено на июнь.