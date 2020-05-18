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Актер из «Мосгаза» Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала

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Актер из «Мосгаза» Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала

Москва, 18 мая. Актер Максим Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала «Мосгаз» и объяснил, почему картина полюбилась зрителям.

По мнению артиста, сериал стал успешным у зрителей благодаря «определенной фактуре, типажам актеров, работе художников-постановщиков». Помимо сюжета и грамотной драматургии, люди обращают внимание на детали, которые делают общую картину и создают настроение, подчеркнул Дромашко.

Более того, в сериале показано то время, которое большинство зрителей могут еще помнить сами, указал актер. И для них, как он считает, это время — период беззаботной молодости или даже детства.  

Актер из «Мосгаза» Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала

По словам актера, вплетение современных принципов построения детектива в такую историческую ткань само по себе создает нечто уникальное. Особенность «Мосгаза» заключается в том, что в нем истории продолжений не становятся хуже в отличие от большинства популярных франшиз, указал Дромашко. Поэтому ожиданий от седьмого сезона популярного сериала у актера не меньше.

Актер из «Мосгаза» Дромашко поделился ожиданиями от нового сезона сериала

«Вроде бы простая криминальная сводка того времени, но поскольку она обстряпана вот этими вот историческими штуками, костюмами, гримом, определенной игрой актеров. Особенно определенной органикой [Андрея] Смолякова — у него настоящий образ героя того времени. Я думаю, что будет интересно, потому что такой хороший задел и благодатный материал. Хотя сохранит ли режиссер вот эту стилистику, вот эту атмосферу, станет понятно только после того, как мы увидим уже смонтированную историю», — сказал Дромашко в беседе с iReactor.

Первый канал анонсировал продолжение популярного сериала о талантливом сыщике Иване Черкасове. Дата выхода серий пока не уточняется, однако, по словам Дромашко, из-за пандемии коронавируса окончание съемок перенесено на июнь.

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Источник: iReactor
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