Финансовый аналитик спрогнозировал скорое падение доллара и евро

Москва, 18 мая. Курсы доллара и евро могут упасть до новых минимумов уже в ближайшие дни. Таким прогнозом поделился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По словам эксперта, сейчас мировые рынки встревожены экономической ситуацией, складывающейся в США. Так, розничные продажи в апреле сократились на 16,4%, по сравнению с мартом, а в промышленном производстве падение составило 11,2%.

«Динамика оказалась хуже, чем во времена Великой депрессии», — отметил Коган в интервью «Российской газете».

Однако, по словам аналитика, американский рынок акций открылся со снижением 0,7%, что является хорошей новостью для рубля. Кроме того, Коган напомнил, что сейчас возникли предпосылки для улучшения ситуации на рынке энергоносителей. Также положительное влияние оказывает ожидание заседания в Центробанке, которое состоится 16 июня — по его итогам ключевую ставку могут снизить на 0,5 пункта.

«Все это на грядущей неделе может отодвинуть курсы доллара и евро к минимумам с середины марта — 72,6 и 79 рублей соответственно. И, возможно, этим дело не ограничится», — подытожил аналитик.

Ранее директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков назвал условия усиления рубля. По его мнению, курс будет колебаться в диапазонах 72–74 рубля за доллар и 78,5–81 рубль за евро, пока стоимость нефти не повысится до 35–36 долларов за баррель.