Омича задержали за ограбление московской аптеки на 40 тысяч рублей

Москва, 18 мая. В Москве росгвардейцы задержали мужчину, ограбившего аптеку на северо-востоке столицы в ночь на понедельник, 18 мая. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, к сотрудникам вневедомственной охраны, которые патрулировали поздней ночью в районе Ярославского шоссе, обратилась за помощью свидетельница кражи. Женщина увидела, как неизвестный гражданин разбил стеклянную дверь аптечного пункта, проник внутрь, а через некоторое время скрылся в неизвестном направлении.

Росгвардейцы обнаружили схожего по приметам мужчину недалеко от места преступления — им оказался ранее судимый 25-летний уроженец Омска.

Грабитель признался правоохранителям, что забрал из кассы аптеки 40 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.