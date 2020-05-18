Преступное ПНС заставило адвоката россиян дезинформировать РИА Новости

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич опроверг распространенную в СМИ информацию об обвинениях Генпрокуратурой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в адрес похищенных в Ливии россиян. Преступное ПНС заставило адвоката дезинформировать РИА Новости, подчеркнул Малькевич.

Обвинения о «попытке вмешательства в выборы» предъявлены к похищенным социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану. Общественный деятель Александр Малькевич назвал это «фактом сознательной дезинформации со стороны ливийских бандитов».

В своем Telegram-канале глава ФЗНЦ рассказал, что накануне выхода новости ему звонил адвокат похищенных сотрудников фонда. Напомним, что россиян удерживают в тюрьме «Митига», подконтрольной вооруженной группировке RADA, начальником которой является Абд аль-Рауф Карра. После начала своей работы адвокат социологов заявил об огромном давлении, которое на него оказывает ПНС. Ему пришлось отказаться от дела.

«Он рассказал, что на него оказывается сильное давление, и работать дальше он не может. И его опасения можно понять: напомню, первого адвоката, того, что был у сына бывшего главы МИД Ливии Мухаммеда Треки, посадили. Как и самого Треки», — поделился Малькевич.

Террористы ПНС Ливии заставили адвоката дезинформировать РИА Новости. Это становится также понятно из-за переданного военным командиром ПНС видео, которое было снято в сентябре 2019 года.

«Уже тогда ребята выглядели просто ужасно: похудевшие, осунувшиеся. Хотя на тот момент прошло всего 4 месяца их заключения. А сейчас — уже год, и страшно подумать, что с ними происходит. Разумеется, поэтому показать сегодня Максима и Самера ПНС не могут», — рассказал глава ФЗНЦ.

Малькевич напомнил, что за целый год россиянам удалось увидеться только один раз со своим адвокатом. К ним не пустили ни журналистов, ни работников консульств. Генеральная прокуратура ПНС обвинила социологов в «попытке вмешательства в выборы», а также во встрече с сыном убитого законного лидера Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Руководитель ФЗНЦ охарактеризовал обвинения как бред, подчеркнув, что с Сейфом Каддафи встречалось множество журналистов из разных стран, никто из них не попал в тюрьму. По его мнению, позиция Сарраджа продиктована желанием оправдаться после выхода фильма «Шугалей», рассказавшего об их преступлениях. С этой же целью террористы ПНС обманули РИА Новости, дезинформировав их о ситуации с похищенными россиянами.

В завершение Малькевич добавил, что заявления ПНС о «попытке вмешательства в выборы» надуманны и не имеют под собой оснований, поскольку в Ливии до сих пор нет законов о выборах. Нет даже Конституции.

Ранее ФАН сообщал, что полученная РИА Новости от ПНС Ливии информация об «удовлетворительном» состоянии удерживаемых в «Митиге» россиян — ложь, которой поверило российское издание. Свидетельством дезинформации является видео с заключенными, снятое в сентябре прошлого года. ПНС приводит его как подтверждение своих слов, однако уже на нем видно, насколько сильно изменились социологи после четырех месяцев ареста. Фото или видео свидетельств о том, как они выглядят сейчас, ПНС не предоставляет.