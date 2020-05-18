Инженерные подразделения САА будут проводить работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов и боеприпасов, оставшихся от боевиков, в районах аль-Инзарат, ар-Рашидин и аль-Маджбаль в городе Алеппо с 8-00 до 16-00 18 мая 2020 г.

Как сообщает агентство SANA, 18 мая проводятся работы с 08:00 до 16:00. Инженерному подразделению предстоит очистить зону от боеприпасов, которые оставили террористы в районах аль-Инзарат, ар-Рашидин и аль-Маджбаль, расположенных в городе Алеппо, центре одноименной провинции.

Сирийский лидер Башар Асад внес весомый вклад в восстановление САР. Благодаря его руководству и средствам выделенных для разминирования территорий в Сирии, мирным жителям не нужно больше беспокоиться о своей безопасности. Президет Сирии прилагает все усилия для обеспечения максимально безопасных условий для жизни граждан.

Сейчас Сирия на пути к мирной жизни благодаря успешному руководству Башара Асада. Ранее сообщалось, что инженерные войска Сирийской арабской армии разминировали 2,2 гектара территорий в провинциях Дамаск и Даръа. Уточняется, что специалистам удалось найти и обезвредить 34 взрывоопасных предмета в населенных пунктах Дума и Эль-Харра.

Послевоенное восстановление и обеспечения безопасности для мирного населения дается не просто, но президент САР приложил все усилия для реконструкции Сирии. В частности, военнослужащие правительственных войск очищают территории страны от брошенных террористами взрывоопасных объектов, представляющих серьезную угрозу для мирных жителей САР.

Свое экспертное мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выразил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. Эксперт считает, что страна находится в экономической блокаде и это вызывает определенные трудности в получении необходимого товара, но несмотря на это сирийскому лидеру успешно удается восстанавливать территорию САР.

«Сирия находится в условиях экономической блокады, это затрудняет получаения некоторых товаров для восстановления Сирии. Нехватка специалистов затрудняет восстановление инфраструктуры. Но при это мы видим, что ведутся работы по восстановлению страны, в освобожденных от боевиков провинциях восстанавливается мирная жизнь», — отметил эксперт.

По мнению Бориса Рожина, усилия Башара Асада можно оценить как достаточно хорошее восстановление Сирии с точки зрения имеющихся ресурсов.