Сирия, 18 мая. На востоке Даръа террористы «Исламского государства»1 убили сотрудника службы безопасности. В Идлибе неизвестный беспилотник нанес авиаудар по штабу партии «Баас» и городскому управлению. В Хасаке ВС Турции провели совместное патрулирование военной полицией РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку над позициями противника в Идлибе; в Даръа перебросили спецназ для противодействия «спящим ячейкам».

«Ва-Харид аль-Муминин»: атаковала опорные пункты сирийской армии на юге провинции Идлиб.

«Отряды народной самообороны» (YPG): попали под обстрел из ракетных установок со стороны армии Турции в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за покушение на сотрудника службы безопасности в Даръа.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам боевиков «Отрядов народной самообороны» в Алеппо; в Хасаке провели совместное патрулирование с сотрудниками военной полиции ВС РФ.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжают боестолкновения между подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и «Отрядами народной самообороны». Согласно данным портала Aleppo AMC, у населенного пункта Эртель и деревень Шейх-Исса к боевикам присоединилось подразделение турецкой армии. Укрепления YPG были подвергнуты массированному обстрелу из артиллерии. В настоящее время данные о потерях в живой силе и технике уточняются.

Провинция Даръа

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на восток провинции продолжают прибывать подкрепления правительственных войск для противодействия «спящим ячейками» боевиков. В провинции уже развернуты подразделения 5-го добровольческого штурмового корпуса, а также силы 4-ой и 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра»). Неделей ранее правительственные войска провели успешную операцию в поселении Аль-Музейриб, в результате которой были нейтрализованы 10 боевиков, а оставшиеся члены группировки бежали в соседний город Тафас.

Медиаресурс NORS сообщает, что в окрестностях деревни Джадия был застрелен сотрудник службы безопасности Набиль Ибрагим Мисри. Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за совершенное покушение.

Провинция Идлиб

Неизвестный беспилотник нанес авиаудары по штаб-квартире партии «Баас» и управлению городского совета в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Как сообщает медиаресурс Aleppo AMC, информации о жертвах атаки пока не поступало.

Как передает агентство Baladi News, боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» заявили, что им удалось поразить ракетными снарядами укрепления сирийских военнослужащих на стыке административных границ провинций Хама и Идлиб. Согласно заявлению боевиков, в ходе обстрела им удалось ранить и убить ряд сирийских военнослужащих у поселения Аль-Анкави и в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на пресс-релиз официального представителя «Демократических сил Сирии» Мервана Камышло, в Хасаке были задержаны четверо террористов «Исламского государства», который совершили побег из подконтрольной SDF тюрьмы. В настоящее время судьба трех других беглецов остается неизвестной.

На севере провинции был замечен конвой военной полиции ВС РФ, который направлялся в сторону поселка Дербасия совместно с бронированными автомобилями турецкой армии. Как передает портал Al Nour, военнослужащие провели плановый мониторинг обстановки у десяти поселений на границе с Турцией, после чего турецкие военнослужащие вернулись обратно к КПП у деревни Шерик. Патрулирование прошло в обычном режиме, инцидентов на пути следования конвоя не отмечалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.