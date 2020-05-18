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Сирия новости 18 мая 16.30: в Даръа террористы ИГ* убили сотрудника службы безопасности, в Идлибе дрон атаковал административные здания

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Сирия новости 18 мая 16.30: в Даръа террористы ИГ* убили сотрудника службы безопасности, в Идлибе дрон атаковал административные здания

Сирия, 18 мая. На востоке Даръа террористы «Исламского государства»1 убили сотрудника службы безопасности. В Идлибе неизвестный беспилотник нанес авиаудар по штабу партии «Баас» и городскому управлению. В Хасаке ВС Турции провели совместное патрулирование военной полицией РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели воздушную разведку над позициями противника в Идлибе; в Даръа перебросили спецназ для противодействия «спящим ячейкам».

«Ва-Харид аль-Муминин»: атаковала опорные пункты сирийской армии на юге провинции Идлиб.

«Отряды народной самообороны» (YPG): попали под обстрел из ракетных установок со стороны армии Турции в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за покушение на сотрудника службы безопасности в Даръа.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам боевиков «Отрядов народной самообороны» в Алеппо; в Хасаке провели совместное патрулирование с сотрудниками военной полиции ВС РФ.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжают боестолкновения между подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и «Отрядами народной самообороны». Согласно данным портала Aleppo AMC, у населенного пункта Эртель и деревень Шейх-Исса к боевикам присоединилось подразделение турецкой армии. Укрепления YPG были подвергнуты массированному обстрелу из артиллерии. В настоящее время данные о потерях в живой силе и технике уточняются.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на восток провинции продолжают прибывать подкрепления правительственных войск для противодействия «спящим ячейками» боевиков. В провинции уже развернуты подразделения 5-го добровольческого штурмового корпуса, а также силы 4-ой и 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра»). Неделей ранее правительственные войска провели успешную операцию в поселении Аль-Музейриб, в результате которой были нейтрализованы 10 боевиков, а оставшиеся члены группировки бежали в соседний город Тафас. 

Медиаресурс NORS сообщает, что в окрестностях деревни Джадия был застрелен сотрудник службы безопасности Набиль Ибрагим Мисри. Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за совершенное покушение.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Неизвестный беспилотник нанес авиаудары по штаб-квартире партии «Баас» и управлению городского совета в городе Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Как сообщает медиаресурс Aleppo AMC, информации о жертвах атаки пока не поступало.

Как передает агентство Baladi News, боевики оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» заявили, что им удалось поразить ракетными снарядами укрепления сирийских военнослужащих на стыке административных границ провинций Хама и Идлиб. Согласно заявлению боевиков, в ходе обстрела им удалось ранить и убить ряд сирийских военнослужащих у поселения Аль-Анкави и в долине Аль-Габ. 

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на пресс-релиз официального представителя «Демократических сил Сирии» Мервана Камышло, в Хасаке были задержаны четверо террористов «Исламского государства», который совершили побег из подконтрольной SDF тюрьмы. В настоящее время судьба трех других беглецов остается неизвестной.

На севере провинции был замечен конвой военной полиции ВС РФ, который направлялся в сторону поселка Дербасия совместно с бронированными автомобилями турецкой армии. Как передает портал Al Nour, военнослужащие провели плановый мониторинг обстановки у десяти поселений на границе с Турцией, после чего турецкие военнослужащие вернулись обратно к КПП у деревни Шерик. Патрулирование прошло в обычном режиме, инцидентов на пути следования конвоя не отмечалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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