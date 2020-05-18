Москва, 18 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что Россия достигла плато в ситуации с коронавирусом.

По его словам, количество поступлений новых больных уменьшилось. При этом в больницах начали появляться свободные койки и места в реанимации. По его словам, все это свидетельствует о выходе на плато.

«У нас снижается скорость заражения и нынешние показатели свидетельствуют о том, что на плато мы уже вышли», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.