Генеральная прокуратура так называемого Правительства национального согласия (ПНС) попыталась объяснить общественности похищение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По версии прокуратуры ПНС, россияне обвиняются в «попытке повлиять на предстоящие выборы».

При этом не отмечается, что в Ливии на данный момент нет действующей конституции, как и закона о выборах. Большая часть страны контролируется армией, а Триполи и ряд прибрежных городов подконтрольны так называемому ПНС.

РИА Новости связалось с адвокатом похищенных россиян. Последний пояснил, что не хотел разговаривать со СМИ, так как не хочет, чтобы «какая-либо неверно истолкованная информация смогла навредить находящимся в заключении его подзащитным».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале пояснил, что информация от адвоката — акт сознательной дезинформации со стороны ливийских террористов.

Малькевич недавно связывался с адвокатом. Защитник россиян поделился, что на него оказывается сильнейшее давление и работать дальше он практически не может. Глава ФЗНЦ напомнил, что первый адвокат, защищавший ливийского общественного деятеля Мухаммеда Треки, сам попал в тюрьму из-за контактов с Шугалеем и Суэйфаном.

Адвокат рассказал РИА Новости неправду. ПНС заставило его дезинформировать российское СМИ. Этот факт подтверждается тем, что в редакцию было передано видео, снятое еще в сентябре 2019 года. Проведя четыре месяца в тюрьме, социологи выглядели просто ужасно. ПНС не может предоставить актуальное видео, и это вызывает опасения за здоровье и жизнь российских ученых.

Руководитель ФЗНЦ считает, что давление на адвоката — это прямое следствие выхода фильма, без купюр показывающего преступную сущность ПНС. Террористы ПНС сейчас пытаются обмануть весь мир, и некоторые российские СМИ «просто повелись на этот развод».