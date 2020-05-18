Дубцова получила неожиданное предложение от поклонника

Москва, 18 мая. Певица Ирина Дубцова проводит время в самоизоляции с пользой и совершенствует свои кулинарные навыки. Гастрономические шедевры певицы покорили поклонников звезды.

Дубцова регулярно дразнит подписчиков фотографиями кулинарных изысков. Певица готовила пиццу, стейки, лазанью, торты и многое другое.

Для поклонников Дубцова открылась с новой стороны: оказалось, что талантливая певица еще и прекрасная хозяйка. Популярность звезды среди мужской аудитории значительно увеличилась. Один из подписчиков даже сделал Дубцовой предложение.

«Выходи за меня!» — написал фанат.

Дубцова не смогла пройти мимо восторженного комментария.

«Нормальная реакция на мои кулинарные делишки», — пошутила певица.

Ранее Дубцова в своем Instagram-аккаунте опубликовала архивную фотографию, сделанную на Мальдивах. Артистка пожаловалась, что устала сидеть дома в период самоизоляции, однако в комментариях подписчики обратили внимание на внешность певицы и ее стройную фигуру. По словам Дубцовой, в этот период года она страдает от аллергии на цветение, которая есть у нее с сыном. Потому весну она с семьей пережидает на Мальдивах. Однако сейчас в период самоизоляции она вынуждена сидеть дома, избегая выходов на улицу.