В Госдуме призвали закрыть СМИ, тиражирующие фейки о смертности от COVID-19 в России

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал закрыть антироссийские СМИ, публикующие фейки о коронавирусе в России.

Ранее официальный представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Питер Стано заявил в интервью немецкому изданию Bild, что «источники из России распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию о коронавирусе». По его словам, якобы публикуемые российскими СМИ теории заговора и дезинформация могут оказать «значительное влияние на общественное здравоохранение». При этом представитель Еврокомиссии не привел примеров и не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Депутат, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что заявление Стано выглядит особенно цинично на фоне недавней публикации фейков Financial Times и New York Times о том, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики.

«На Западе заявляют, что мы якобы распространяем дезинформацию и какие-то теории заговора, но нам это просто не нужно, мы занимаемся своими делами. И все это выглядит особенно цинично, когда совсем недавно FT и NYT распространили откровенный фейк о «реальной» смертности от коронавируса в России. В разных странах разный подсчет заболевших и умерших, поэтому существуют в определенной степени расхождения статистики. Мы считаем по количеству четко выявленных заболеваний, по числу тех, кто находится на карантине. Летальные исходы тоже фиксируются в соответствии с определенными протоколами, официальными протоколами. К погибшим зачисляют тех, кто конкретно умер от COVID-19. Да и официальную статистику мы ни от кого не скрывали, но FT и NYT где-то берут другую, свою статистику», — говорит парламентарий.

Чепа добавил, что в России смертность ниже чем на Западе из-за хорошего здравоохранения, которое создавалась еще в Советском Союзе и было рассчитано на возможные «массовые заболевания». Это привело к тому, что в СССР, а затем и в России изначально существовал большой коечный фонд, который также способствовал своевременному лечению.

«У нас больницы были готовы, у нас по штату было много инфекционистов, эпидемиологов, тех же зубных врачей и т. д. Во всем мире иначе, а у нас так. И вот именно это нас спасало и спасает. А то что эти газеты стали публиковать фейки о летальности в России — говорит о том, что на Западе летальность от COVID-19 за последний месяц очень серьезно возросла. А ведь они раньше гордились тем, что у них все хорошо. В России же все началось значительно позже, к тому же наши врачи успели подготовится, поэтому смертность у нас меньше. А Запад это бесит, вот и появляются такие публикации. Кто-то пытается искать черную кошку в темной комнате, которой нету», — продолжает депутат.

Соответственно руководителям стран «развитого мира» не нравится, что к пандемии коронавирусной инфекции Россия оказалась подготовлена лучше. К тому же Москва начала отправлять помощь в лице военных медиков в наиболее пострадавшие от COVID-19 страны — Италию и Сербию. Кроме того, РФ направила аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование в США, так как «высокоразвитое здравоохранение» Соединенных Штатов оказалось просто не готово к большому количеству заболевших.

«Никто не помогал: ни США, ни Европа. Все забились по углам, а ведь с этой заразой нужно бороться только сообща. Поэтому кому-то позиция России, очевидно, не нравится, поэтому появляются лживые публикации о смертности, а ведь это по факту вмешательство во внутренние дела России, поэтому комиссия по противодействию влияния сразу же отреагировала на это. И ладно, если ты такое ожидаешь от британцев, американцев, но фейки тиражируют же еще и наши либеральные СМИ — «Новая газета», «Эхо Москвы», издания того же Ходорковского, разные блогеры, которые стремятся на негативных новостях зарабатывать себе политические очки. Они искажают правду, выставляют Россию как государство, власти которого все скрывают от своих жителей. Им нужны сторонники», — говорит Чепа.

Так как во время пандемии COVID-19 публикации либеральных, а если быть точнее, антироссийских СМИ могут привести к массовой панике среди россиян, власти России должны жестко пресекать подобные материалы, считает собеседник ФАН.

«Журналистов», которые провоцируют и сеют панику в России, нужно разгонять, а их СМИ закрывать. Надо действовать жестче, особенно в такой сложный период. Мы специально не вводили чрезвычайную ситуацию, в некоторых странах ее вводили и гораздо жестче было, чем у нас. Мы во всем либеральны и эта либеральность нам сказывается боком. А поступили бы жестче — таких фейков бы не было, не было бы даже возможности для создания паники. Пандемия COVID-19 — это война, а как во время войны раньше поступали с провокаторами? Была высшая мера наказания, но сейчас так нельзя, сейчас не должно быть такого, поэтому либеральные СМИ нужно просто закрывать», — заключил парламентарий.

Заявление Алексея Чепы может показаться слишком воинственным, однако тут нужно вспомнить, как страны западного мира ведут борьбу с «влиянием» российских патриотических СМИ вроде RT и ФАН.

Напомним, в ночь на 17 апреля американская IT-корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей в YouTube. В оправдание своих действий сотрудники компании заявили, что редакция якобы нарушила некие правила видеохостинга, причем без уточнения каких именно. И это при том, что редакция агентства всегда внимательно относится к соблюдению как российского, так и международного законодательства, и пользовательских соглашений интернет-ресурсов.

Подобной атаке со стороны Google подвергся не только ФАН. Ранее американская компания заблокировала и удалила аккаунты телеканала RT, а также других СМИ. Кроме того, ранее без объяснения причин на YouTube-канале НТВ было заблокировано видеообращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, набравшее на тот момент свыше двух миллионов просмотров.