В России может появиться «Сталин-центр»

Санкт-Петербург, 18 мая. Вслед за «Ельцин-центром» в России могут появиться музеи в честь Сталина и Николая II, считает генеральный директор Национального музея Тавриды, ведущий крымский историк Андрей Малыгин. Своим мнением он поделился в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я думаю, это все возможно и ничего плохого в этом нет. Другое дело, что есть вопрос: а насколько долговечными будут эти проекты?» — поделился мнением Малыгин.

По словам историка, текущие настроения в российском обществе располагают к созданию таких музеев.

«Они имеют право на существование, я с интересом отношусь к подобного рода инициативам и готов их приветствовать. Повторюсь, что их жизнь в истории — это отдельный вопрос, но в целом я не вижу ничего противоречащего ни музейному делу, ни настроениям в нашем обществе. Я приветствую такие вещи», — подчеркнул Малыгин.

Директор музея «Ельцин-центр» Дина Сорокина ранее отметила, что большинство критиков учреждения ни разу не были в музее, а негатив только поднимает его популярность. Она обратила внимание, что этот музей — это «не глянцевая картинка из девяностых», а «глубокий, серьезный анализ». Комментируя создание «Сталин-центра» Сорокина подчеркнула, что создание таких музеев «требует особого рассмотрения, подхода, анализа и обсуждения с историками, причем, различных профилей».