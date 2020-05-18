Военный эксперт рассказал, как Россия ответит на проект «убийцы спутников» Японии

Москва, 18 мая. Создание военно-космического подразделения Сил самообороны Японии может подтолкнуть другие страны к разработке вооружений для околоземной орбиты. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее министр обороны Японии Таро Коно заявил о начале работы подразделения сил космической обороны. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что новое подразделение позволит защитить страну от потенциальных угроз в космосе. Он также добавил, что новое подразделение будет тесно сотрудничать с США.

Леонков отметил, что к настоящему моменту достижения Японии в космической сфере невелики и ограничивались исключительно исследовательскими программами. Однако теперь, Токио начинает реализацию военной программы в космической сфере.

По его словам, Япония работает над созданием «спутника-инспектора», который якобы предназначен для борьбы с космическим мусором.

«От появления такого «спутника-мусорщика» до боевого аппарата на орбите – один шаг. И в реальности японо-американская программа может готовить «спутник-инспектор» для ликвидации аппаратов других государств. Так что уже сейчас России и Китаю предстоит оценить свои программы, которые они противопоставляют агрессии в отношении своих объектов в космосе», — пояснил Леонков.

При этом США не скрывают своих милитаристских планов в космосе. Американцы планируют вывести на орбиту космические аппараты, которые будут способны наносить удары по целям на орбите и на Земле, передает «Экономика сегодня».

«Россия, безусловно, учитывает стремление США и их союзников доминировать в космосе, и разрабатывает программы ответа. В том числе, собственный «инспектор». Ирония в том, что «убийца спутников» может быть и эффективным уборщиком мусора с орбиты. Все зависит от того, как применять разработку», - отметил Леонков.

Кроме того, в России обсуждает создание космических аппаратов «Пион–НКС» и «Барс–М», а действующие ракетные комплексы «Нудоль» и С-500 уже сейчас являются наземным противоспутниковым оружием.