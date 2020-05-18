Путин поручил оказать дополнительную помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Москва, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать план по преодолению ситуации с коронавирусом в Дагестане. Соответствующее поручение президент РФ дал на совещании в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

Глава государства поручил Минздраву совместно с другими федеральными ведомствами и региональными властями оказать помощь системе здравоохранения Дагестана для борьбы с коронавирусом. В регион будут поставлены тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.

Кроме того, Путин поручил МЧС провести масштабную дезинфекцию общественных мест в Дагестане, а Минобороны РФ начать строительство медицинского центра.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей. Число жителей региона с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.