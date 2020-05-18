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Путин поручил оказать дополнительную помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

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Путин поручил оказать дополнительную помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Москва, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать план по преодолению ситуации с коронавирусом в Дагестане. Соответствующее поручение президент РФ дал на совещании в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.

Глава государства поручил Минздраву совместно с другими федеральными ведомствами и региональными властями оказать помощь системе здравоохранения Дагестана для борьбы с коронавирусом. В регион будут поставлены тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.

Кроме того, Путин поручил МЧС провести масштабную дезинфекцию общественных мест в Дагестане, а Минобороны РФ начать строительство медицинского центра.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались более 40 врачей. Число жителей региона с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них лечатся в стационарах.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.

Путин поручил оказать дополнительную помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

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