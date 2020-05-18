Депутат Журавлев призвал использовать в Минздраве опыт Минобороны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал «пандемией невыплат» ситуацию с российскими медиками, работающими с зараженными COVID-19 и имеющими право на стимулирующие надбавки в соответствии с постановлением президента РФ Владимира Путина.
В настоящее время органы прокуратуры выявили нарушения при дополнительных выплатах медикам за лечение больных коронавирусом в более чем десяти регионах страны. Проверки проходят по всей России по поручению генпрокурора Игоря Краснова, отданного после того, как президент Путин раскритиковал региональных чиновников за несвоевременные и неполные выплаты медикам и медицинскому персоналу.
«Какая-то пандемия невыплат. Этот коронавирус как раз и выявил системные проблемы. Если мы копнем не только то, что сказал президент по врачам, но и все остальное, картинка будет примерно такая же. Потому что сама система заточена не на выплаты денег населению, а наоборот — чтобы меньше всего сделать. И так было 20 лет», — сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Он считает, что главврачи просто не понимают, как надо выполнять поручение Владимира Путина.
«Сегодня мы говорим, что президент сказал выплатить, а они просто не понимают, что от них требуется. Они вроде все правильно выполняют — как всегда, а президент говорит, что они неправильно делают. Он требует — правительство выпускает разъяснительное письмо. А в чем проблема-то? Увольняют главврачей, но ведь они тут ни при чем. Они просто не могут выполнить постановление правительства так, как этого требует президент. Путин говорит выплатить всем деньги, а правительство выпускает распоряжение, где говорится, что «по фактически отработанному времени». Как должен поступить главврач? Если он заплатит, как требует президент, к нему придет Следственный комитет и посадит его на пять лет за нецелевое расходование бюджетных средств», — заметил Журавлев.
Парламентарий обратил внимание, что в воскресенье вечером, после пятничной критики президента, вышло разъяснение Минздрава по поводу выплат медикам.
«Выпустили другое постановление — «по факту работы». А что это значит? Типа, работал — получи? Но тут тоже возникает масса всяких проблем. Возьмем Астрахань, где санитарка оформлена как уборщица. Она не получит этих выплат ни при каких обстоятельствах, хотя должна. Или, например, скорая помощь взяла больного, привезла [в больницу], там выяснили, что у него COVID-19. А скорой помощи сказали, кого они везли? Конечно, нет. И таких примеров масса.
Система здравоохранения в последние годы у нас работала как система услуг. А это неправильно в корне. Здоровье граждан — это наше национальное достояние. Точно так же, как Минобороны. Там нет никакого фонда, который перечисляет и распределяет деньги. Зато есть фонд медицинского страхования, который платит всем. [В медицине] должно быть напрямую, как в Минобороны. И мы видим, как Минобороны отлично справляется с задачами, с которыми должны справляться Минздрав и Минстрой. В здравоохранении тоже надо так все наладить. А сейчас посмотрите, что делается! В платежке врача десятки каких-то пунктов и подпунктов, надбавок, убавок — лишь бы запутать и не платить», — возмутился Журавлев.