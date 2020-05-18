Депутат Журавлев призвал использовать в Минздраве опыт Минобороны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал «пандемией невыплат» ситуацию с российскими медиками, работающими с зараженными COVID-19 и имеющими право на стимулирующие надбавки в соответствии с постановлением президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время органы прокуратуры выявили нарушения при дополнительных выплатах медикам за лечение больных коронавирусом в более чем десяти регионах страны. Проверки проходят по всей России по поручению генпрокурора Игоря Краснова, отданного после того, как президент Путин раскритиковал региональных чиновников за несвоевременные и неполные выплаты медикам и медицинскому персоналу.

«Какая-то пандемия невыплат. Этот коронавирус как раз и выявил системные проблемы. Если мы копнем не только то, что сказал президент по врачам, но и все остальное, картинка будет примерно такая же. Потому что сама система заточена не на выплаты денег населению, а наоборот — чтобы меньше всего сделать. И так было 20 лет», — сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Он считает, что главврачи просто не понимают, как надо выполнять поручение Владимира Путина.

«Сегодня мы говорим, что президент сказал выплатить, а они просто не понимают, что от них требуется. Они вроде все правильно выполняют — как всегда, а президент говорит, что они неправильно делают. Он требует — правительство выпускает разъяснительное письмо. А в чем проблема-то? Увольняют главврачей, но ведь они тут ни при чем. Они просто не могут выполнить постановление правительства так, как этого требует президент. Путин говорит выплатить всем деньги, а правительство выпускает распоряжение, где говорится, что «по фактически отработанному времени». Как должен поступить главврач? Если он заплатит, как требует президент, к нему придет Следственный комитет и посадит его на пять лет за нецелевое расходование бюджетных средств», — заметил Журавлев.

Парламентарий обратил внимание, что в воскресенье вечером, после пятничной критики президента, вышло разъяснение Минздрава по поводу выплат медикам.