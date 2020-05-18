Агрессивный медведь прокусил ногу прохожему в центре Ярославля

Ярославль, 18 мая. Пробегавший по улице Труфанова в Ярославле медведь напал на Евгения Золотова, об этом пострадавший рассказал сам.

Местный житель пояснил, что инцидент произошел в ночь на 18 мая. Хищник пробегал мимо и прыгнул на мужчину. Евгений сказал, что выставил локоть и помешал животному впиться клыками ему в горло.

Рассвирепевший медведь прокусил прохожему ногу, передает телеканал «360». По словам Евгения, его спас таксист. Мужчина начал сигналить и мигать фарами.Зверь испугался громких звуков и бросился наутек.

Водитель такси отвез пострадавшего в больницу, где ему диагностировали повреждение бедра, ссадины на руках и ногах. Врачи никак не могли поверить, что на мужчину напал медведь.

Позднее убегающего медведя сняли на видео на одной из городских трасс. Появление зверя вызвало невероятные эмоции у водителя, который чуть не потерял управление автомобилем. От шока мужчина не мог выговорить ничего, кроме нецензурных слов.

Биологи считают, что звери почувствовали свободу, когда россияне находились в самоизоляции. Они стали ближе подбираться к населенным пунктам.