Стало известно о расставании Гагариной и Исхакова

Москва, 18 мая. Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков расстались спустя шесть лет брака, сообщил источник из окружения исполнительницы.

По его словам, супруги уже несколько месяцев не живут вместе, но бракоразводный процесс еще не начали.

В разговоре с изданием Super супруг поп-исполнительницы не стал ни опровергать, ни подтверждать данные о расставании с женой.

«Исхаков <…> пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было», — пишет издание.

Стоит отметить, что в компании ООО «Полина Гагарина», через которую она осуществляет свою артистическую деятельность, произошли кадровые перестановки. В частности, по информации СПАРК-Интерфакс, три недели назад был уволен Исхаков, который с момента основания компании был генеральным директором. Теперь пост главы фирмы занимает некая Юлия Экс.

Пока 33-летняя исполнительница не прокомментировала сообщения о разрыве с супругом.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков стали встречаться в 2013 году, а через год поженились. Спустя три года после регистрации отношений у пары родилась дочь Мия. У Гагариной также подрастает сын от первого брака с актером Петром Кисловым Андрей.