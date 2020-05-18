Альянс турагентств назвал направления, которые будут популярны у россиян после пандемии

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Наталия Осипова предположила, что если пандемия коронавируса завершится во время летнего сезона, то главными направлениями отдыха у россиян могут стать Краснодарский край, Крым и Турция.

Глава АТА прокомментировала Федеральному агентству новостей сообщение о том, что 1 июня в Сочи для гостей откроются 65 пляжей санаториев, а после снятия ограничений из-за COVID-19 будут готовы к приему туристов и все остальные местные пляжи.

— Значит ли это, что в нынешнем году наши соотечественники все-таки смогут отдохнуть у моря?

— Лично для меня, как исполнительного директора АТА, эта новость, конечно, положительная. Но она пока еще ничего не значит. Это только первые звоночки к тому, что курорты готовы принять туристов. Но, наверное, последнего слова мы все-таки ждем от Роспотребнадзора. Потому что безопасность и жизнь туристов для нас — прежде всего.

Если будут соблюдены все санитарные нормы, все нормы безопасности — к сожалению, вирус пока не ушел из России, — то, наверное, при этих условиях наши туристы смогут захватить лето у моря.

— Речь идет, в первую очередь, о курортах Краснодарского края?

— Я сужу по звонкам туристов. Первый вопрос от них: «Когда откроются наши курорты, когда люди смогут на них отдохнуть?» Конечно, в приоритете будет внутренний туризм, что вполне естественно. И это не только мое мнение. Я слежу за новостями из других стран, и там, конечно, [первым делом] пустят в работу внутренний туризм. А второй вопрос: «Когда все-таки откроется Турция?»

Все новости такого плана мы встречаем с замиранием и надеждой, что все это (пандемия COVID-19. — Прим. ФАН) в скором времени останется позади.

— Есть уже у вас какая-то статистика по запросам — куда и когда хотят поехать в отпуск россияне?

— Пока ее просто не может быть. По мнению коллег, да, люди готовы отдыхать, и они хотят, естественно, море и солнце. Прежде всего, конечно, будет востребован тот отдых, который сможет обеспечить и море, и солнце.

— Но, наверное, вы все же сможете назвать топ-3 направлений, которые обещают стать самыми популярными после смягчения и даже отмены ограничительных мер?

— Могу. Это — Краснодарский край, Крым и Турция.

— В отношении последней, надо полагать, необходимо будет соблюсти определенные условия?

— Естественно. Первое условие — что турки будут готовы принять российских туристов. Второе — что скажет наше правительство. Оно все-таки может счесть это (отдых россиян в Турции. — Прим. ФАН) преждевременным. И нам, естественно, останется только ждать, когда обстановка позволит нам [туда] выехать. Здесь должно быть именно так — открытие обеих границ, и турецкой, и российской…

Ранее турецкий политолог Керим Хас заверил, что местные отели не отменят популярную систему «все включено». В ином случае они рискуют обанкротиться.