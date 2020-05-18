Возвращение скифского золота в Крым затянулось из-за пандемии

Санкт-Петербург, 18 мая. Слушание по делу о возвращении скифского золота в Крым затянулось из-за мировой пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Национального музея Тавриды, ведущий крымский историк Андрей Малыгин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«В 2016 году суд первой инстанции, который проходил в Амстердаме, присудил возвращение этой коллекции Киеву, затем четыре музея подали апелляцию и жалоба была удовлетворена, исполнение решения было приостановлено. Было назначено новое слушание по этому вопросу, которое должно было состояться как раз весной 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями, в том числе в Голландии, слушание этого дела было отложено», — уточнил Малыгин.

Дата рассмотрения пока неизвестна, но в Крыму рассчитывают на разрешение ситуации этим летом.

«Называются различные даты. Мы надеемся, что летом этого года какое-то решение будет принято. Это сложный вопрос, и быстрого решения здесь никто не ожидает», — подчеркнул директор музея.

Коллекция скифского золота насчитывает более двух тысяч уникальных экспонатов. Их можно было увидеть на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Руководство нидерландского музея приняло решение не передавать коллекцию ни Украине, ни Крыму, а обратилось в суд для достижения соглашения между сторонами или решения вопроса в юридической плоскости.