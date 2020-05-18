Татьяна Васильева опровергла слухи о побеге из больницы

Москва, 18 мая. Актриса Татьяна Васильева опровергла слухи о том, что она якобы сбежала из больницы, в которой ожидала результаты теста на коронавирус.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Васильевой будто бы грозит штраф за побег из медицинского учреждения.

«Я в больнице не находилась вообще, я дома вылечилась», — сообщила артистка.

По словам Васильевой, ранее она уже прошла один тест, а сейчас сдала анализ повторно и ждет результатов от медиков. Также актриса рассказала телеканалу «360», что чувствует себя хорошо.

Напомним, в начале мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева заболела, причем все симптомы указывали на COVID-19 — у актрисы появились кашель и высокая температура. Сама артистка не знает, где могла подхватить инфекцию, поскольку в течение месяца соблюдала режим самоизоляции и выходила только в магазин, используя все средства защиты.

Как рассказала Васильева, первый тест на коронавирус дал положительный результат, передает НСН. Актрису госпитализировала бригада скорой помощи. По словам Васильевой, она предпочла лечиться дома, поэтому задерживаться в больнице не стала. Также артистка поразилась тому, что увидела в медицинском учреждении, и призвала поклонников как можно серьезней отнестись к коронавирусу и оставаться дома.

Отметим, что Татьяна Васильева — далеко не первая знаменитость, у которой выявили коронавирус. Так, ранее в больницу с тяжелой пневмонией попал эстрадный исполнитель Лев Лещенко.