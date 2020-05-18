У футболиста «Рубина» Плиева выявили коронавирус

Казань, 18 мая. Тест на коронавирус футболиста казанского клуба «Рубин» Константина Плиева показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Защитник «Рубина» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что защитник чувствует себя нормально, он находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. Игрок не контактировал с другими членами команды.

Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Ростову», в «Рубин» Плиев выступаем на правах аренды до конца сезона-2019/20. Плиев стал вторым футболистом в России, у кого выявили коронавирус. Ранее «Локомотив» сообщил о выявленном коронавирусе у Джефферсона Фарфана.

Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат страны (а также розыгрыш национального Кубка) с 21 июня по 22 июля. В четырех случаях игры запланированы на середину недели. Командам будет разрешено проводить по пять замен. Кроме того, по итогам нынешнего сезона РПЛ покинут только два клуба — стыковые встречи отменены.

На данный момент в соревнованиях состоялось 22 тура из 30. Последние игры прошли 16 марта, после чего сезон пришлось прервать из-за пандемии коронавирусной инфекции.