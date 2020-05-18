В Госдуме пообещали США сокрушительный ответ на развертывание РСМД в Европе

В случае вынашивания агрессивных планов против России Москва оставляет за собой право нанести сокрушительный удар по странам Европы, которые размещают на своей территории американские ракеты. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Развертывание ракет

Соединенные Штаты, скорее всего, в ближайшее время начнут развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Европы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, после того, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действовать, Россия, пытаясь не допустить рост напряжения, предложила США и их союзникам хотя бы условиться о сдержанности в будущем. Но блок НАТО дал понять, что не собирается следовать российскому примеру и не будет вводить мораторий на размещение новых ракет.

«По всем признакам в ближайшее время соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем. <…> Перед нами возникает реальная перспектива появления на суше в различных регионах мира американских ракетно-ядерных средств соответствующих классов», — добавил Сергей Рябков.

Сокрушительный ответ

Как отметил Юрий Швыткин, Соединенные Штаты проводят агрессивную политику. Подобными действиями Вашингтон берет европейские страны в заложники.

«Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что наши ракеты не будут направляться на страны, где нет американских ракет. К великому сожалению, многие страны Европы, включая Польшу и Румынию, тем не менее не вняли российскому призыву. Они идут по пути возможного размещения ракет США на своей территории. При этом они не учитывают вопросы европейской безопасности», — пояснил Юрий Швыткин.

Политик подчеркнул, что в случае вынашивания НАТО агрессивных планов, российский ответ будет зеркальным. Он позволит нанести сокрушительный удар.

По мнению Юрия Швыткина, причина того, что европейские страны рискуют собой из-за американских ракет средней и меньшей дальности, заключается в дивидендах США.

«Во-первых, они ведут безответную политику. Во-вторых, они получают финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов. Они выполняют роль, которая им уготована своим спонсором и заказчиком», — заключил Юрий Швыткин.

В прошлом году Соединенные Штаты покинули ДРСМД. После этого американцы приступили к разработке ракет этого радиуса действия и уже провели ряд испытаний. При этом официальные лица пока заявляют, что речь о размещении таких ракет в Европе не идет. Эксперты указывают на то, что может быть увеличено их количество на самолетах и подводных лодках, что позволит США решать стоящие перед ними задачи.