После ослабления самоизоляции греки спасаются от жары на пляже. ФАН-ТВ

Греция плавно снимает коронавирусные ограничения. После новости о том, что режим самоизоляции ослаблен, в городе Эпаноми заполнился пляж Потамос. Из-за жары люди забыли о мерах безопасности. 17 мая в Эпаноми температура воздуха достигала 36 градусов тепла, и многие жители города воспользовались возможностью оказаться у воды.

Людей предупредили о необходимой социальной дистанции. Сотрудники пляжа, видимо, были готовы к такому наплыву посетителей и расставили шезлонги на безопасном расстоянии.

Добавим, по данным университета Джонса Хопкинса на 18 мая, в Греции зафиксировано 2834 случая заражения COVID-19, 163 человека скончались.