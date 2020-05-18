Голикова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса в РФ

Москва, 18 мая. Темп прироста новых случаев в целом по России снизился на 23,4% и составил 8 926 случаев, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.

По словам Голиковой, темпы прироста новых случаев в Москве снизились на 47,5%, в Московской области — на 14,6%. Однако в регионах РФ за минувшую неделю темп прироста увеличился на 8,1%.

«У нас еще есть определенная тревога по поводу того, как будет себя вести заболеваемость, и в первую очередь речь пойдет о других регионах страны, я имею ввиду за исключением Москвы, Московской области», — сообщила Голикова.

Вице-премьер отметила, что на текущей недели станет понятно, как майские праздники отразились на ситуации с коронавирусом. Голикова призвала региональные власти внимательно следить за развитием и распространением инфекции как в их регионе, так и в соседних.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.