Симоньян и Кеосаян признались, что их больше всего бесит друг в друге

Москва, 18 мая. Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян рассказали, что их больше всего бесит друг в друге.

Супруги стали гостями программы телеведущего Владимира Соловьева. В ходе онлайн-встречи они рассказали, что больше всего их раздражает в друг друге.

Кеосаян признался, что у Симоньян есть один недостаток — она не умеет стричь. Режиссер в шутку отметил, что его жена освоила множество профессий, но не пошла на курсы парикмахера, которые сейчас, во время самоизоляции, были бы особенно кстати.

«Бесит, что при том количестве образований, которые она получила, она не получила образование парикмахера. Я постоянно смотрю на себя в зеркало и задаю вопрос жене: «Почему же ты не окончила курсы?» Журналистка, писательница... Харе! Подстриги меня», — сказал 54-летний артист.

40-летняя журналистка также решила пожаловаться Соловьеву на своего супруга. По ее словам, Кеосаян слишком добрый.

«Итак, в Тигране больше всего бесит на это время самоизоляции и вообще всегда то, что он такой хороший, что я не имею морального права сделать ничего плохого», — добавила журналистка.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симонян в браке с 2012 года. У пары подрастают трое детей: дочери Марьяна и Маро, сын Баграт. По словам журналистки, супруги поддерживают теплые отношения с бывшей женой Кеосаяна, актрисой Аленой Хмельнцкой.