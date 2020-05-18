Критики «Ельцин-центра» поднимают популярность музея 

Санкт-Петербург, 18 мая. Большинство критиков «Ельцин-центра» ни разу не были в музее, а негатив только поднимает популярность учреждения. Таким мнением поделилась директор музея «Ельцин-центр» Дина Сорокина в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Эти критики, эти люди нам хорошо известны. Мы хорошо знакомы с ними и с этими комментариями, во многом эти комментарии основываются на неведении, на незнании. Многие из этих людей просто фактически не бывали у нас, не бывали в нашем музее. То, что мы представляем, — это не глянцевая картинка из девяностых. Это глубокий, серьезный анализ», — подчеркнула Сорокина.

По ее словам, критика музея только поднимает его популярность.

«Когда пошел всплеск подобных высказываний в наш адрес, мы ощутили невероятный интерес к нашей экспозиции, к истории девяностых. Многие, заинтересовавшись нашим музеем, стали обращаться к нашим экспозициям, и мы ощутили невероятную волну поддержки, большой интерес со стороны широкой аудитории, даже за рубежом», — отметила Сорокина.

Директор «Ельцин-центра» осторожно комментирует создание «Сталин-центра» и других подобных музеем.

«Мне кажется, создание подобных центров требует особого рассмотрения, подхода, анализа и обсуждения с историками, причем, различных профилей», — сказала она.

Ранее директор по развитию петербургского музея «Гранд макет Россия» Елена Цветкова заявила, что учреждение может закрыться из-за вынужденного простоя и рассчитывает на поддержку со стороны государства.