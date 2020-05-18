Латвийский беспилотник «Долголетающий пингвин» выбрал вместо рекорда свободу

Чем громче прибалтийские государства заявляют об угрозе со стороны России, тем больше утрачивают контроль над ситуацией на собственной территории. Особенно ярко эта тенденция проявилась во время недавнего инцидента под Ригой со сбежавшим от своих разработчиков дроном.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав историю беспилотника компании UAV Factory, который получил прозвище «Долголетающий пингвин».

Дрон made in Latvia

Как известно, пингвины не летают. Но Латвия доказала, что из данного правила есть исключения.

Началось все в далеком 2009 году, когда на белом свете появилось предприятие UAV Factory, часть производственных мощностей которого находилась в американском штате Орегон, а другая часть плюс головной офис — в латвийской Марупе под Ригой. Основным профилем новой компании являлось конструирование и производство беспилотных летательных аппаратов, пневматических катапульт для их запуска, бортовых генераторных систем и наземных станций управления БПЛА.

В 2012 году созданный UAV Factory беспилотник Penguin B поставил рекорд по продолжительности полета для машин своего класса, продержавшись в воздухе 54 часа и 27 минут. Такие характеристики дрона не могли не заинтересовать латвийских военных, поэтому после довольно продолжительных раздумий и нескольких фаз активного торга Национальные вооруженные силы Латвии все-таки приобрели у UAV Factory несколько БПЛА.

Последние виделись латвийским военным неплохой альтернативой беспилотным воздушным разведчикам и корректировщикам иностранного производства. В свою очередь, латвийские дроностроители видели в своих военных потенциальных инвесторов, за счет средств которых можно будет неплохо «подняться» с точки зрения бизнеса и даже, возможно, «отгрызть» себе приличную часть мирового рынка БПЛА, чей объем оценивается минимум в 11 миллиардов долларов. Словом, UAV Factory и министерство обороны Латвии стало «дружить семьями», извлекая из этого процесса немалую обоюдную выгоду.

В какой-то момент военные намекнули своим партнерам из Марупы, что хорошо было бы создать дрон made in Latvia больших размеров, способный, соответственно, поднять больший полезный груз. С таким беспилотником доблестным защитникам Латвии было бы куда сподручнее присматривать за «агрессивным» восточным соседом, чем с относительно небольшим Penguin B.

Но кстати, неплохо было бы наделить новый дрон возможностью вертикального взлета и посадки, а также способностью непрерывно держаться в воздухе суток трое, добавили военные. Родине нужен Super Penguin!

В Марупе почесали затылки и взялись за выполнение заказа. Со слов главы UAV Factory Константина Попика, перспективный беспилотник получил прозвище «Долголетающий пингвин».

К маю 2020 года «Долгопинг» — так для краткости назовем этот БПЛА — был готов. Дрон имел ширину 5,5 метров, длину 3,5 метров, массу 26 кг и должен был развивать крейсерскую скорость до 70 км/ч. Предварительные расчеты показывали, что беспилотник может непрерывно держаться в воздухе более 90 часов, то есть способен принести в копилку UAV Factory новый мировой рекорд.

2 мая двухбалочный «Долгопинг» поднялся на высоту 200 метров над расположенным под Ригой полигоном UAV Factory, после чего, как и предполагала программа испытаний, стал описывать круги вокруг станции управления. Операторы «напичканного электроникой робота» — так охарактеризовал Попик изделие своей компании — посматривали снизу на «Долгопинга» с гордостью и надеждой. Тот мог добыть UAV Factory не только рекорд, но и хорошую прибыль!..

В начале рекордного вылета (или залета?), как говорится, ничего не предвещало. Но затем что-то пошло не так — «Долгопинг» вдруг сорвался с невидимой привязи и, весело стрекоча мотором, рванул с полигона в сторону. Испытатели, уронив от удивления челюсти, попытались с помощью станции управления вернуть контроль над взбунтовавшимся дроном — но не тут-то было.

Спустя пару минут беспилотник, выбравший вместо рекорда свободу, скрылся за горизонтом. Обескураженные испытатели принялись названивать военным, в полицию, а также в Агентство гражданской авиации. Через считанные минуты количество людей, уронивших челюсти при известии о том, что над страной на скорости 70 км/ч бодро носится неуправляемая 26-килограмовая штуковина, способная заниматься этим еще часов 90, скакнуло в Латвии на порядок.

Есть две новости…

Поиски по горячим следам позволили обнаружить бдительного латыша, успевшего заснять на свой мобильник, как «Долгопинг» продефилировал над одним из микрорайонов Риги.

Сделав из этого вывод о том, что упрямый беспилотник посредством своей автоматики продолжает держаться в воздухе, латышские силовики начали ловить беглеца уже всерьез. Запросили данные воздушного контроля с авиабазы НАТО в Лиелварде, развернули собственные армейские РЛС и подняли в воздух ВВС — один из четырех латвийских «кукурузников» Ан-2Т.

Но проклятый дрон как сквозь землю провалился! Его не смогли засечь ни партнеры по НАТО, ни сами латвийские военные.

Пока Национальные вооруженные силы Латвии, высунув язык от усердия, искали «Долгопинга», немножко холодея от мысли, что тот мог удрать в Россию, было принято решение на всякий случай ограничить использование воздушного пространства страны на высоте до 6 км, а также приостановить взлеты-посадки в аэропорту «Рига». Из-за этого лайнеру SmartLynx Airlines, выполнявшему рейс из Урумчи в Ригу, пришлось приземлиться в Таллине, что пассажирам самолета оптимизма не прибавило.

Одновременно Агентство гражданской авиации Латвии приостановило лицензию UAV Factory на полеты, но и этот шаг не заставил удравший дрон сдаться. Тогда сдалось само агентство, принявшее решение наконец-то известить о ЧП гражданское население, уже начавшее подозревать недоброе. Латышам объявили, что есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая: у нас удрал дорогущий крылатый робот-рекордсмен весом 26 кг, в любую секунду способный свалиться вам на голову. Нельзя сказать, что это не печалит.

Хорошая: дрон не несет взрывчатки, поэтому если он на вас бахнется, то это будут просто внезапно упавшие с неба 26 кг — без осколочно-фугасной боевой части. Что, конечно, радует.

Пока граждане Латвии переваривали этот перформанс, их быстренько призвали принять участие в розысках «Долгопинга», попросив, «если что», звякнуть в аврально сформированный штаб поисков. Латвийские военные, спасатели, полиция, партнеры по НАТО и просто гражданские лица старательно искали беспилотник UAV Factory вплоть до истечения приснопамятных 90 часов с момента взлета, но так и не нашли.

По Риге гуляли слухи разной степени неадекватности: «Дрон улетел, потому что управление роботом перехватили русские. Куда улетел? Конечно, к русским». «Дрон был застрахован, и разработчики специально утопили беспилотник в море ради получения страховых выплат». «Дрон уже нашли, но тайно разобрали на цветмет», и так далее.

Через четыре-пять дней латышам надоело пригибаться на улицах в ожидании налета БПЛА-дезертира, и они стали сочинять о нем анекдоты. Прошло шесть, семь, восемь дней — вестей о дроне по-прежнему не было. Розыск продолжался — правда, уже без прежнего огонька и скорее по инерции.

Вы уверены, что все под контролем?

Когда латыши сочинили о дроне все анекдоты, какие смогли придумать, они перешли к озвучиванию неприятных для властей, а также партнеров по НАТО вопросов. Мол, нам постоянно рассказывают, как тут в Прибалтике на восточном фланге Североатлантического альянса, «граница на замке», «все под контролем» и «даже муха не пролетит». Между тем прямо над столицей Латвии рассосался в пустоту дрон с пятиметровым размахом крыльев — да так, что его уже который день всем НАТО найти не могут.

А если бы, как нас тут постоянно пугают, война, недоумевали латыши. А если бы этот дрон был ударным российским, что тогда? Тоже все удивленно глазами хлопали бы, беспомощно разводя руками и прося население позвонить о налете русских? Слушайте, вы там бюджетные деньги точно на усиление обороноспособности Латвии тратите, а не тупо «пилите» их под прикрытием алармизма и русофобских лозунгов?

Кстати, помните, как истребитель наших славных партнеров по НАТО в 2018 году случайно пульнул над Эстонией вслед истребителю других наших партнеров по НАТО боевую ракету, которую до конца года потом так и не отыскали? Эй, вы точно уверены, что у вас все под контролем?..

Неизвестно, до каких высот поднялась бы эта волна общественного негодования, но 15 мая беспилотник-беглец совершенно случайно нашелся в лесу в Гаркалнском крае. Латвийские власти тут же поторопились сделать хорошую мину при плохой игре — «Долгопинга» сдернули с дерева пожарным краном так быстро, словно от этого зависела судьба всего государства.

«Информация о местонахождении дрона поступила от заметившего его человека. На место происшествия отправились эксперты Агентства гражданской авиации и представители владельца летательного аппарата. Дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия была привлечена Государственная пожарно-спасательная служба. Затем дрон был передан АГА для расследования», — отрапортовал представитель агентства Айвис Винцев.

Согласно сведениям, снятым с носителей данных дрона, приземлился «Долгопинг» еще 2 мая в 19:48. То есть рекорда беспилотник так и не поставил, увы.

По состоянию на 18 мая, данные о причинах потери управления БПЛА озвучены не были. Как, кстати, и причины, из-за которых натовские системы мониторинга воздушного пространства над Прибалтикой не смогли отследить маршрут беглого БПЛА. Не прозвучал и ответ латвийских властей на заданный чуть раньше вопрос: «Эй, вы точно уверены, что у вас все под контролем? А если придут русские?»

А жаль. Что-то нам подсказывает, что чем больше прибалтийские государства играют с НАТО и собственным населением в игру «Спасите-помогите, на нас вот-вот Россия нападет», тем больше ситуация выходит у них из-под контроля.