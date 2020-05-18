Генпрокуратура ПНС Ливии ввела в заблуждение РИА Новости, сообщив об обвинении двух россиян

РИА Новости опубликовало вброс нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) об «удовлетворительном» состоянии незаконно удерживаемых в частной тюрьме «Митига» гражданах Российской Федерации со ссылкой на их адвоката. Издание распространило информацию, что Генпрокуратура ПНС Ливии предъявила социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану обвинения в «попытке вмешательства в выборы и встрече с сыном Каддафи». В разговоре с журналистами юрист заявил, что препятствий для встреч с задержанными нет, но это противоречит его же словам, что за 11 месяцев пребывания в ливийских застенках попасть к ученым ему удалось всего единожды. Сотрудники российского диппредставительства и журналисты ни разу не смогли посетить Шугалея. Таким образом ПНС отреагировало на резонанс фильма «Шугалей», а сотрудники РИА Новости повелись на выданные террористами данные.

В качестве «подтверждения» благополучного состояния россиян военный командир ПНС предоставил снятое в сентябре прошлого года видео. Федеральное агентство новостей публиковало данный ролик, на котором Шугалей и Суэйфан говорят, что с ними все хорошо. Однако физическое состояние ученых говорит об обратном: на кадрах видно, что узники заметно похудели и осунулись, об этом в недавнем интервью телеканалу «Россия-1» также вспоминала супруга ученого Наталья Шугалей.

Напомним, что до поездки в Ливию Максим перенес инсульт и ежедневно принимал медицинские препараты, а его коллега Самер страдает от диабета и нуждается в регулярном приеме медикаментов, контролирующих уровень сахара в крови. В плену у террористов ПНС им не предоставили необходимые препараты, что противоречит любым нормам международного законодательства.

Никаких сведений о состоянии ученых на данный момент нет, поэтому к интервью приложено прошлогоднее видео. Очевидно, здоровье россиян за этот период усугубилось, поэтому ПНС не может показать их в реальном времени. После захвата российских социологов ФАН направил в Ливию двух военных корреспондентов Владимира Малянова и Альгиса Микульскиса для проведения расследования по горячим следам, однако им не удалось попасть в «Митигу». Также боевики ПНС не пустили к россиянам ни консульских работников, ни иностранных журналистов. Не допускают на военную базу сил премьер-министра Файеза Сарраджа, где расположена тюрьма, и наблюдателей ООН. Что на самом деле происходит в частном изоляторе ПНС — известно лишь военному преступнику, выходцу из «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), главарю ответственной за пленение россиян группировки RADA Абд аль-Рауфу Карре и немногочисленным выпущенным на свободу узникам.

О нечеловеческих условиях содержания безвинно задержанных в частные тюрьмы ПНС рассказал моряк Сергей Самойлов, пробывший 37 месяцев в плену у Карры. В интервью ФАН он подтвердил, что перечисленная в докладах рабочей группы ООН информация о применении средневековых пыток в неофициальных тюрьмах ПНС со стороны боевиков соответствует действительности. Он уточнил, что террористы ПНС придумывали изощренные издевательства, жертвами которых стал и сам Самойлов, и Шугалей, и другие пленники. Также об этом свидетельствует репортаж корреспондентов ФАН, которым удалось взять интервью у ливийцев, выбравшихся из «Митиги». Помимо пыток наши источники раскрыли и другие нюансы тюремных «правил» ПНС.

«В тюрьме не носят робы. Их надевают только напоказ, например, перед поездкой на судебное заседание или допрос. Просто так их не выдавали», — слова собеседника ФАН объясняют, почему на видео 2019 года Шугалей и Суэйфан выступают в чистой одежде.

Также известно, как ПНС проводит подобные съемки. Об этом рассказал бывший капитан судна «Теметрон» Владимир Текучев, который вместе с Самойловым оказался в «Митиге» после нападения террористов ПНС. По его словам, заключенных продолжительное время пытали перед записью роликов, чтобы они говорили то, что им велят боевики:

«Вся тюрьма знала о существовании специального блока для допросов и записи показаний, отметил он. — Среди заключенных она называлась «киностудия». Заключенных подвешивали в наручниках за руки и избивали трубами. От этого человек терял возможность нормально передвигаться. Били также и по пяткам, после этого человек вползал в камеру на четвереньках. В этом блоке часто работал Мунир (начальник смены охранников), а также охранник Ахмед, которые в тюрьме отличались особой жестокостью».

Что касается информации о якобы имевшем место быть обвинении во вмешательстве в выборы, оно полностью безосновательно, учитывая, что в Ливии нет ни Конституции, ни закона о выборах. Претензии ПНС по поводу встречи Шугалея и Суэйфана с сыном последнего легитимного лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Исламом Каддафи не являются аргументом для незаконного нападения и насильственного задержания граждан РФ. Каддафи-младший является публичной личностью, с которой встречалось множество представителей СМИ, в том числе западных, и никто из них в тюрьме не оказался.

Ранее ФАН опубликовал интервью с официальным представителем Восточного Правительства Ливии в РФ Станиславом Кудряшовым, в котором он предупреждает о том, что ожидает провокаций со стороны ПНС после выхода фильма «Шугалей». Комментируя похищение ливийского чиновника, похожего на одного из персонажа кинокартины, он заявил, что «правительство» Сарраджа способно скрывать озвученные в боевике преступления, ликвидируя людей. Мнение дипломата разделил депутат Госдумы РФ Алексей Вострецов. Он подчеркнул, что террористы ПНС боятся резонанса фильма «Шугалей» и заметают следы единственным знакомым им способом, нападая на людей.

Очевидно, сотрудники РИА Новости повелись на вброс триполитанских властей. Корреспонденты Федерального агентства новостей обратились за разъяснением ситуации к главе Фонда защиты национальных ценностей Александру Малькевичу, который занимается проблемой и прикладывает максимальные усилия для скорейшего возвращения ученых на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.