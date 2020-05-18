Китай направит пострадавшим от коронавируса странам 2 млрд долларов

Пекин, 18 мая. Китай в ближайшие два года выделит странам, пострадавшим от коронавируса, около двух миллиардов долларов. Об этом рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Он выступил на ассамблее Всемирной организации здравоохранения в понедельник. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что человечество может победить COVID-19. При этом он считает, что пандемия не последнее подобное чрезвычайное происшествие. По мнению китайского политика, необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения и провести ревизию глобального реагирования на пандемию.

«Нужно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения. Проводить проверку предложено проводить под эгидой ВОЗ», — подчеркнул он.

Напомним, пандемия, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, продолжает развиваться. Всего в мире зафиксировано почти 4,8 миллиона случаев заражения, погибших — почти 320 тысяч. В России ежедневный прирост выявленных случаев COVID-19 в последние дни несколько снижается. Можно предположить, что по заболеваемости наша страна вышла на так называемое плато, когда постепенно снимают ограничительные меры.

Всего в мире выявлено 4 789 376 случаев заражения коронавирусом, вызвавшим пандемию COVID-19, скончались 316 049 человек с подтвержденным диагнозом. Лидируют по заболеваемости и смертности США — 1 524 215 выявленных заболевших, 90 897 человек скончались.

В России всего заболевших — 290 678. Из них за последние сутки — 8 926. Выздоровело 70 209 человек, 2 722 заболевших скончались. Из них за последние сутки в Москве умерли 77 человек.