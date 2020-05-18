Автоэксперт Субботин назвал самый надежный способ защиты от угона

Отсутствие возможности спрятать краденный автомобиль и присутствие на дорогах большого числа сотрудников полиции в связи с пандемией коронавируса стали причинами снижения статистики по угонам в России. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

В компании «АльфаСтрахование» заявили об уменьшении числа краж авто в апреле, по сравнению с мартом, на 53%. Больше всего заявлений об угонах в страховую компанию поступило из Петербурга, на долю которого пришлось 58% обращений. Москва заняла вторую строчку антирейтинга, где показатель равен 29%.

Наиболее популярными автомобилями у преступников в апреле стали Toyota Camry и Kia Rio. В пятерку самых угоняемых транспортных средств попали Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин убежден, что эта тенденция связана с появлением большого количества патрульных экипажей на улицах и прекращением работы автосервисов из-за коронавируса.

«Например, перегнать машину, спрятать, перебить номера — невозможно, так как могут заметить контрольные органы, — объяснил Субботин в беседе с ФАН. — Поэтому отсутствие возможности спрятать машину и много проверок — это главные причины. При этом снижение автоугонов из-за боязни заболеть коронавирусом маловероятно. Когда угонщик садится в чужой автомобиль, то он это делает в перчатке и маске».

Автоэксперт предупредил, что после окончания эпидемии и снятия всех ограничительных мер есть риск обратной тенденции.

«Если не снимали колеса и фары, то будут это в любом случае делать. К примеру, если фары на Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg стоят под 100 тысяч рублей каждая, то почему бы не снять их. — пояснил он. — Что касается дорогих авто — то это целый бизнес, который никуда не девался и не денется. Просто так на дорогом автомобиле номера не перебивают и на запчасти его не вывозят, а сразу везут конкретному владельцу, так как это целая индустрия. А мелкие автомобили начнут щипать, то есть воровать из авто сумки, как это было в прежние времена», — сказал собеседник ФАН.

Самый надежный и эффективный способ защиты от угона — страховка, говорит Субботин.

«Все остальные системы отслеживания авто по спутнику, сигнализации — это все косвенные способы защиты. Если захотят, то угонят. И никакой спутник не поможет», — добавил он.

По данным экспертов «АльфаСтрахования», самым угоняемым автомобилем в России в 2019 году стал Cadillac Escalade. Случаи угона автомобиля составляют 1,39% от всех похищенных транспортных средств за год. На второй строчке находится Toyota Camry с результатом в 0,64%. Третье место занял Land Rover Freelander — 0,58% от всех угонов. Четвертую и пятую строчку заняли Lexus LX (0,56%) и Mitsubishi ASX (0,51%).

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