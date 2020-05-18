Психологи МЧС помогут пострадавшим от домашнего насилия на фоне самоизоляции

Москва, 18 мая. Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Департамент труда и соцзащиты Москвы объединили свои ресурсы в борьбе с домашним насилием. Как стало известно Федеральному агентству новостей, это произошло по инициативе психологов ЦЭПП, к которым в период пандемии коронавируса поступают звонки от жертв домашнего насилия.

Специалисты Центра будут передавать абонентам координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям, который находится в ведении столичного Департамента труда и соцзащиты населения.

Замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер считает, что интеграция с МЧС позволит эффективнее удовлетворить запросы на экстренную помощь.

«Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде, — комментирует Бербер. — Напоминаем, что мы рядом. Если вы стали жертвой домашнего насилия или попали в сложную жизненную ситуацию, из которой не можете найти выход, пожалуйста, обратитесь за помощью.

Семейные конфликты переходят в домашнее насилие на фоне круглосуточного пребывания друг с другом, отмечают в Департаменте труда и соцзащиты Москвы.

В Центре экстренной психологической помощи МЧС России уже получили материалы с контактной информацией о Кризисном центре, психологи готовы передавать их своим абонентам, которые страдают от домашнего насилия.

Напомним, со 2 апреля психологи Центра оказывают психологическую помощь населению по телефону горячей линии, которая открыта специально в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и распространением новой коронавирусной инфекции. В некоторых случаях людям требуется более масштабная поддержка: женщины и дети могут найти ее в Кризисном центре, где круглосуточно принимают жертв домашнего насилия.

Работают все формы дистанционной поддержки: телефоны доверия, онлайн-чаты в Skype по профилактике тревожности. В самих стационарах соблюдаются все меры профилактики, а на женщин распространяются требования к режиму самоизоляции. В стационаре можно получить психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. За здоровьем и самочувствием проживающих следит медперсонал.

Всемирная организация здравоохранения заявляет об увеличении в апреле на 60% количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию (по сравнению с прошлым годом). В заявлении Европарламента говорится о том, что уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом.

В МВД России информацию о росте домашнего насилия из-за режима самоизоляции опровергли, но эксперты считают, что они не отражают реальную картину, потому что жертвы обращаются за помощью не только в полицию, но в другие организации. Российский омбудсмен озвучила данные СМИ, представителей НКО, всероссийского телефона доверия, кризисных центров, уполномоченных по правам человека в регионах — по ним в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в два с половиной раза.

«Подобные обращения также поступают к нам на горячую линию, но они не носят массовый характер, — рассказала Москалькова в интервью РИА Новости. — Кроме того, женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают. Они также не могут воспользоваться местами-убежищами, и в этой ситуации, мне кажется, очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения».

ФАН напоминает телефоны, по которым можно получить помощь: 8-800-200-34-11 – горячая линия по коронавирусу. 8-495-989-50-50 – телефон доверия ЦЭПП МЧС России. 8-977-20-10; 8-499-492-46-89 – телефон ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» в Москве. Все звонки анонимны и бесплатны для абонента.