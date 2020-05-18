Полицейским в Китае выдали шлемы с датчиками измерения температуры окружающих

Пекин, 18 мая. Власти Китая выдали полицейским инновационные шлемы, которые в автоматическом режиме измеряют температуру тела людей вокруг.

Новые шлемы помогут идентифицировать угрозу для других членов общества. Технологичные каски разработала компания KC Wearable. Они измеряют температуру на расстоянии до двух метров.

В шлемы вмонтированы бесконтактные датчики, которые уже используются в Эмиратах. Европейские правоохранители тоже заинтересовались этой разработкой, пишет Planet Today.

Устройства имеют схожий принцип работы, что и у тепловизоров. Модель KC N901 оснащена процессором ARM и дисплеем AR, инфракрасной камерой.

Китайские власти планируют использовать шлемы при патрулировании улиц городов, чтобы выявить заболевших.

Вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 года в Китае. ВОЗ объявила о пандемии по новому типу коронавируса 11 марта. Китай, как и другие государства мира, закрыл свои границы.

В конце марта власти Китая заявили, что им удалось остановить эпидемию. Они отметили, что количество внутренних случаев заболевания сократилось до трех тысяч.