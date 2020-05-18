Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин обратился к российским мусульманам с просьбой провести праздник Ураза-байрам дома.

Глава государства отметил, что знает, какое значение имеет данный праздник для жителей Дагестана. Он также добавил, что несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией на территории РФ, риск распространения инфекции все еще остается.

«Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама, в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано», — подчеркнул Путин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 290 тысяч случаев коронавируса, 2,7 тысячи человек умерли. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.