Иммунолог Минздрава заявил, что аллергики не входят в группу риска по коронавирусу

Москва, 18 мая. Аллергия не является фактором, повышающим риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахит Хаитов.

«Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом», — отметил медик.

Хаитов подчеркнул, что исключением из этого правила являются люди с тяжелой астмой. Кроме того, медик призвал не прекращать лечение респираторного аллергического заболевания даже в пандемию коронавируса. По словам иммунолога, особое внимание здоровью стоит уделить страдающим бронхиальной астмой.

«Следует продолжить, а при необходимости — увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов», — рассказал врач.

Хаитов рекомендовал аллергикам как можно реже выходить на улицу в дни с максимальной концентрацией пыльцы в воздухе. Также следует промывать нос и исключить из рациона продукты, которые могут вызвать перекрестную аллергическую реакцию, например, яблоки, морковь и орехи.

Медик напомнил, что использовать сосудосуживающие препараты нельзя более семи дней подряд. Если контролировать симптомы аллергии не удается, необходимо обратиться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор объяснил отличия коронавируса от сезонной аллергии. В ведомстве отметили, что при аллергии нет высокой температуры и болей в мышцах.