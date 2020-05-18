Зрители Евровидения выбрали величайшую песню в истории конкурса

Лондон, 18 мая. Организаторы Евровидения выяснили у телезрителей, какую песню они считают величайшей в истории международного песенного конкурса.

Лидером симпатий стала песня группы ABBA Waterloo, с которой шведский коллектив победил в 1974 году. Waterloo после этого долгое время была лидером в мировых и британских музыкальных чартах, а ABBA стала популярна во всем мире. Легендарный трек разошелся тиражом в более чем 6 млн копий, отмечает «Би-би-си».

В этом году, как сообщала ранее НСН, из-за пандемии коронавируса было принято решение отменить проведение конкурса. Музыкальное первенство должно было пройти в Роттердаме. Вместо шоу был организован масштабный онлайн-концерт «Европа зажигает свет».

Россию должна была представлять группа из Петербурга Little Big. По мнению многих музыкальных критиков и обозревателей, в частности, Дениса Ступникова, коллектив вполне мог бы занять второе место.

«Первое место они вряд ли заняли бы из-за негативного отношения Европы к России, но второе или третье, я думаю, совершенно реально», — добавил он.

Несостоявшийся конкурс в итоге был перенесен на 2021 год. Место его проведения останется неизменным, в следующем году музыканты со всего мира приедут соревноваться в Роттердам. В соответствии с правилами, песни этого года не будут исполняться на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.