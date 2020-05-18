В музее «Гранд макет Россия» заявили о риске закрытия 

Санкт-Петербург, 18 мая. Петербургский музей «Гранд макет Россия» может закрыться из-за вынужденного простоя и рассчитывает на поддержку со стороны государства. Об этом сообщила директор по развитию учреждения Елена Цветкова в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Риск закрытия, безусловно, существует. Потому что единственный доход, который есть у нашего музея, — это билеты, это наша касса, наши люди, которые приходят и покупают билеты. На данный момент возможности принимать посетителей у нас нет, поэтому такой риск, к большому сожалению, существует», — отметила Цветкова.

Музей перестал принимать посетителей 19 марта. С этого дня все 127 сотрудников находятся дома.

«Мы все находимся дома, и пока учредитель нас обеспечивает, мы абсолютно частный проект. Наверное, какая-то помощь будет, но на сегодняшний день ни копейки нами не получено, а все-таки мы находимся без работы, без посетителей уже два месяца», — подчеркнула Цветкова.

По ее словам, предприниматели сейчас плохо осведомлены о полагающихся мерах поддержки и не всегда могут найти такую информацию даже на официальных сайтах профильных ведомств.